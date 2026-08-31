Cada día, las marcas incorporan nuevos sistemas a los autos con el objetivo de mejorar la experiencia de conducción y ofrecer mayor comodidad a los usuarios. Sin embargo, no todas las funciones son bien recibidas por todos.

De acuerdo con un estudio del índice de experiencia tecnológica de JD Power, en medio de crecientes quejas sobre la sobrecarga de la pantalla en los vehículos actuales, los propietarios están más satisfechos con la tecnología que apenas notan.

Entre estas innovaciones destaca una que, aunque parece muy útil, ofrece poco atractivo a los conductores. Si quieres conocer cuál es, en Autopistas te contamos.

Conoce la tecnología menos atractiva para los conductores. Foto: Unsplash

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¿Cuál es la tecnología menos atractiva de un auto?

La investigación reveló que las tecnologías que funcionan sin ningún problema en segundo plano generan una gran satisfacción entre los propietarios y al mismo tiempo generan relativamente pocos problemas, tales como el encendido y el control climático inteligente.

“Los resultados indican que actualmente los propietarios pueden sentirse más cómodos con sistemas que ayudan claramente al conductor en lugar de aquellos que introducen un mayor grado de automatización”, explica Doron Hikry, director de experiencia del cliente en JD Power.

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En contraste, existen otro tipo de equipamiento que aunque es más visible, no es tan popular entre los usuarios: la pantalla de pasajeros. El estudio explica que el 35% de los propietarios de toda la industria que tienen este dispositivo dicen que nunca han intentado usarlo, mientras que solo el 6% comenta que la utilizan cada vez que conducen.

Asimismo, algunos autos equipados con pantallas de pasajeros también tuvieron tasas más altas de problemas en el sistema de infoentretenimiento.

Los hallazgos provienen de las respuestas de 68,084 usuarios de autos modelo 2026 que fueron encuestados después de 90 días de propiedad. El estudio se llevó a cabo desde junio de 2025 hasta mayo de 2026 con base en vehículos registrados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

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La tecnología de un auto está diseñada para ofrecer una conducción más cómoda. Foto: Unsplash

¿Cómo elegir un auto?

Comprar un auto no es una decisión que se tome a la ligera, por lo que es fundamental considerar diversos aspectos para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. A través de su blog oficial, el fabricante Volkswagen enlista una serie de consejos para facilitar la adquisición del vehículo:

Piensa en el uso que le darás: debes considerar si lo utilizarás para traslados diarios, en carretera, viajes largos o cortos.

Presupuesto: define cuánto puedes pagar al mes sin afectar tu estabilidad financiera. Incluye seguro, mantenimiento, combustible e impuestos al hacer tus cuentas.

Compara versiones y equipamiento: revisa sistemas de seguridad, tecnología disponible y las diferencias entre versiones.

Realiza una prueba de manejo: durante la prueba evalúa la visibilidad, el confort, la posición al volante y cómo responde el auto al acelerar, frenar y maniobrar.

¡Ya lo sabes! Aunque la tecnología puede facilitar la experiencia de manejo, los conductores suelen sentirse más satisfechos cuando los sistemas pasan desapercibidos. Por ello, te recomendamos evaluar todos los aspectos posibles antes de comprar un auto.

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