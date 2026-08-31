Acción Nacional retendrá las gubernaturas de Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua en las elecciones de 2027, aseguró su presidente, Jorge Romero Herrera, al advirtió que el blanquiazul dará “la sorpresa de su vida” en las otras 14 gubernaturas que estarán en disputa.

En conferencia de prensa, luego de participar en la reunión plenaria de los senadores panistas, Romero aseguró que Morena no es invencible y, por el contrario, está destinado a “autodestruirse”.

“Para dejarlo clarito: también consecuencia de la guerra civil que aquellos se traen y que ni siquiera se ocupan de disimularlo, en Morena misma está el germen de su autodestrucción. Al tiempo, lo estamos diciendo en agosto de 2026, Morena trae el germen, por diseño, de su propia autodestrucción”, resaltó.

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Romero Herrera afirmó que el PAN competirá con toda su fuerza en las 17 entidades que tendrán elecciones, aunque se negó a aventurar una cifra de gubernaturas podría ganar, ya que dijo, todavía es prematuro hacer pronósticos electorales.

“Me juego lo que me juego en decirte que vamos a conservar Aguascalientes, que vamos a conservar Querétaro, que vamos a conservar Chihuahua, y vamos a dar las sorpresas de su vida en todas las demás”, afirmó.

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Jorge Romero atribuyó parte de las posibilidades de crecimiento electoral del PAN a los conflictos internos que existen en Morena.

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El dirigente blanquiazul sostuvo que la disputa al interior del partido gobernante podría convertirse en un factor que beneficie a la oposición durante el proceso electoral de 2027.

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El presidente del PAN insistió en que será el trabajo territorial y la selección de candidaturas lo que determinará hasta dónde puede llegar su partido.

“Vamos a trabajar en todas y verás la sorpresa que se llevarán en el 2027”, insistió.

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aov/apr