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Autoridades federales localizaron e inhabilitaron en Zitácuaro, Michoacán un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética, donde aseguraron mil 515 litros y mil 991 kilos de metanfetamina, más de dos toneladas de sustancias químicas, reactores, tanques de gas y un campamento.
El Gabinete de Seguridad informó que durante la presente administración, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional han localizado dos mil 644 laboratorios, asegurado más de 132 toneladas de metanfetamina y más de cinco mil 400 toneladas de precursores químicos.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad resaltaron que mantienen las acciones coordinadas para afectar las capacidades operativas de los grupos delictivos y evitar que estas sustancias lleguen a la población.
En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).
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