El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió a la Fiscalía General de la República que investigue a Andrés Manuel López Beltrán por sus presuntos vínculos con el entramado del “huachicol fiscal”, entre otros ilícitos por los que ha sido señalado.

Luego de que EL UNIVERSAL publicó imágenes del cónclave que “Andy” y su hermano Gonzalo encabezaron la semana pasada con su amigo el diputado Daniel Asaf y dos empresarios, en un restaurante de la colonia Condesa, el dirigente panista lamentó que nunca más sabremos cuáles son los contenidos de las conversaciones, pero afirmó que las imágenes “dicen mucho y quiénes estaban sentados”.

En conferencia de prensa, Romero Herrera recordó que el PAN interpuso una denuncia desde hace un año, cuando se empezó a conocer la carpeta de investigación que involucraba al contraalmirante Fernando Farías “y a toda la Marina, y en donde, por cierto, como si fuera una serie de Netflix, todos los que tenían algo que decir al respecto han amanecido suicidados, asesinados, desaparecidos, como si fuera serie de televisión”.

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“Hace más de un año Acción Nacional los denunció. ¿Cómo que no se les investiga porque nadie los ha denunciado? Segundo, no nos digan que fue el PAN quien hizo público porque salió en las primeras columnas hace un semestre, un poco más, de todos los medios de comunicación. (…) Filtración que se corroboró de que su nombre venía en una carpeta de investigación. Entonces por supuesto que le pedimos a las fiscalías que por lo menos hagan tantito como que trabajan e investiguen lo que se tiene que investigar”, recalcó.

El líder panista denunció que la FGR solamente actúa contra los opositores, y prueba de ello, dijo, es el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, mientras que a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila no se le toca.

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“A esa fiscalía, que así usa las instituciones de procuración, le pedimos que con la misma eficacia investigue a Andy”, puntualizó.

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En entrevista, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que la exigencia de su partido es que haya una investigación a fondo, aunque el gobierno y la FGR de la 4T protegen a los suyos.

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“Decía un panista célebre, don Luis H. Álvarez, ‘que no haya ingenuos para que no haya desilusionados, o que no haya ilusos para que no haya desilusionados’. Hagámonos cargo de la realidad. La realidad es que este régimen, este narco régimen, no toca ni con el pétalo de una investigación a los suyos. ¿Dónde está Rocha? Acusado de narcotráfico por un gran jurado, con orden de aprehensión, con solicitud de detención provisional con fines de extradición, el señor está en su casa porque es de Morena.

“Andy está mencionado en por lo menos dos carpetas de investigación, no lo decimos nosotros, son sus carpetas de investigación. ¿Qué sucedería si este fuera un país donde se aplica la ley? Pues que habría una investigación a fondo. No la va a haber. Este narco régimen protege a los suyos, este narco régimen no investiga a los suyos, no los van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Esa es la realidad”, lamentó.

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