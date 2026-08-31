Metrópoli | 31-08-26 | 13:21 | Actualizada | 31-08-26 | 13:46 |

El diputado local fue designado como nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México.

La dirigenta nacional de Morena, , informó en sus redes sociales sobre esta designación.

“Fue un gusto conversar con el diputado @Paulogarciag sobre los avances y retos de la Transformación en la #CDMX. Me da mucho gusto contar con su apoyo para coordinar las tareas de nuestro movimiento en nuestra maravillosa ciudad”, escribió.

El pasado 19 de julio, anunció su renuncia a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México.

Días después, Ariadna Montiel señaló que había dos vías para elegir a un nuevo dirigente en la : por designación y por una elección del Comité Estatal. Se optó por la primera vía.

mahc/LL

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]