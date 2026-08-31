El diputado local Paulo García fue designado como nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México.

La dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó en sus redes sociales sobre esta designación.

“Fue un gusto conversar con el diputado @Paulogarciag sobre los avances y retos de la Transformación en la #CDMX. Me da mucho gusto contar con su apoyo para coordinar las tareas de nuestro movimiento en nuestra maravillosa ciudad”, escribió.

El pasado 19 de julio, Héctor Díaz-Polanco anunció su renuncia a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México.

Días después, Ariadna Montiel señaló que había dos vías para elegir a un nuevo dirigente en la CDMX: por designación y por una elección del Comité Estatal. Se optó por la primera vía.

Fue un gusto conversar con el diputado @Paulogarciag sobre los avances y retos de la Transformación en la #CDMX. 🇲🇽



Me da mucho gusto contar con su apoyo para coordinar las tareas de nuestro movimiento en nuestra maravillosa ciudad.#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/yA6fum2XP6 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 31, 2026

mahc/LL