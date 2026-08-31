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Paulo Emilio García, quien hoy fue designado como presidente de Morena en la CDMX, ha sido concejal y actualmente es diputado local por Coyoacán.
Es politólogo por la UNAM y maestrante en Políticas Públicas Comparadas por FLACSO, formado en la militancia territorial desde su etapa como dirigente estudiantil y, después, como servidor de la Nación durante la transición de Andrés Manuel López Obrador.
Su trayectoria en el servicio público incluye ser coordinador de Becas Benito Juárez y secretario técnico del Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz en Coyoacán, además de concejal.
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Actualmente, es Diputado al Congreso de la Ciudad de México por Coyoacán y Vocero del Grupo Parlamentario de Morena, desde donde impulsa una visión de ciudad próspera, de buen gobierno, segura y que cuida a todas las personas, siempre desde la cercanía con el territorio.
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mahc/LL
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