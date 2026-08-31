Metrópoli | 31-08-26 | 13:56 | Actualizada | 31-08-26 | 14:08 |

, quien hoy fue designado como presidente de Morena en la CDMX, ha sido concejal y actualmente es diputado local por Coyoacán.

Es politólogo por la y maestrante en Políticas Públicas Comparadas por FLACSO, formado en la militancia territorial desde su etapa como dirigente estudiantil y, después, como servidor de la Nación durante la transición de .

Su trayectoria en el servicio público incluye ser coordinador de Becas Benito Juárez y secretario técnico del Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz en Coyoacán, además de concejal.

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Actualmente, es y Vocero del Grupo Parlamentario de Morena, desde donde impulsa una visión de ciudad próspera, de buen gobierno, segura y que cuida a todas las personas, siempre desde la cercanía con el territorio.

mahc/LL

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