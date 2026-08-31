Durante dos semanas pusimos a prueba el Nothing Phone (4b) y los Nothing Ear (3a), una combinación con la que la marca busca demostrar que no es necesario gastar una fortuna para tener un celular y unos audífonos capaces de acompañarte prácticamente durante todo el día.

Y, aunque cada dispositivo tiene sus propios puntos fuertes, utilizarlos en conjunto hace más evidente la propuesta de Nothing: crear productos que se integren entre sí, pero que también destaquen por su personalidad.

Diseño y potencia que no pasan desapercibidos

Como ya es costumbre en los celulares Nothing, lo primero que llama la atención del Phone (4b) es, sin duda, su diseño. Nothing ha construido una identidad visual muy reconocible y este smartphone mantiene algunos de los elementos que han hecho popular a la marca, como su estética poco convencional y el sistema Glyph en la parte trasera.

Además, el celular cuenta con un botón extra al costado. Nothing lo llama Essential Key y funciona como una especie de “guardar para después”: puedes capturar una pantalla, registrar una nota de voz y enviar todo a un espacio donde la IA puede ayudarte a organizar la información. Esto puede funcionar para las personas olvidadizas (en mi caso, si lo ocupé mucho).

Nothing Phone (4b) y Ear (3a), la dupla perfecta para tu día a día. Imagen: Nothing

Leer también: Lista de números telefónicos que les toca registrarse en septiembre

Sin embargo, después de dos semanas de uso, el diseño deja de ser solamente un elemento para llamar la atención. La pantalla Super AMOLED de 6.77 pulgadas, con una tasa de actualización de hasta 120 Hz, ofrece una experiencia cómoda para las actividades cotidianas, desde revisar redes sociales hasta ver videos o trabajar con diferentes aplicaciones.

[Publicidad]

En su interior cuenta con el procesador Snapdragon 6 Gen 4, acompañado por 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En nuestro uso diario, respondió correctamente a las tareas habituales, como navegar, utilizar redes sociales, tomar fotografías y mantener abiertas diferentes aplicaciones.

La batería de 5,200 mAh tampoco se queda atrás. Durante nuestras dos semanas de uso, fue uno de los aspectos que más ayudaron a convertirlo en un dispositivo confiable para la rutina diaria.

Sin duda, el Nothing Phone (4b) busca brindar una experiencia equilibrada para quienes quieren un celular que responda bien en el día a día sin llegar a los precios de la gama premium.

[Publicidad]

Cámara retro

El Phone (4b) incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, además de un lente ultra gran angular de 8 MP.

Durante nuestras pruebas, la cámara principal ofreció buenos resultados en condiciones favorables de iluminación, con fotografías que funcionan bien para compartir en redes sociales y registrar los momentos cotidianos con esta vibra retro.

Sin embargo, es importante considerar que la cámara no es el principal argumento de compra del dispositivo. El ultra gran angular, por ejemplo, es más limitado y la experiencia puede variar cuando la iluminación no es la ideal.

[Publicidad]

Ear (3a): pequeños, cómodos y con mucha personalidad

No voy a mentir, los Nothing Ear (3a) se llevaron toda mi atención. Estos audífonos siguen la misma filosofía. Su diseño transparente y sus opciones de color hacen que sean fáciles de reconocer; en mi caso, probé los de color rosa y me encantaron.

Pero lo más importante ocurre cuando empiezas a utilizarlos durante diferentes momentos del día. Los audífonos incorporan controladores dinámicos de 12 mm, cancelación activa de ruido y compatibilidad con audio de alta resolución.

En nuestra experiencia, ofrecen un sonido agradable y con graves presentes, pensado para quienes buscan disfrutar música, podcasts y videos.

[Publicidad]

La cancelación de ruido ayuda a reducir las distracciones del entorno y en lo personal me pareció una cualidad bastante buena. Cumple para situaciones cotidianas como trabajar en lugares concurridos o viajar en transporte público.

Nothing Phone (4b) y Ear (3a), la dupla perfecta para tu día a día. Imagen: Nothing

También resultaron cómodos para utilizarlos durante periodos prolongados, algo especialmente importante para quienes pasan buena parte del día escuchando música o atendiendo llamadas. Y, lo más importante, en ningún momento sentí que estos se desprenderían de mi oído, lo cual agradezco.

¿Funcionan mejor juntos?

Después de dos semanas de uso, la respuesta es sí. No porque sea indispensable tener ambos productos para disfrutar de ellos, sino porque juntos hacen más clara la idea que Nothing quiere construir con su ecosistema.

[Publicidad]

El Phone (4b) ofrece una experiencia sencilla, visualmente diferente y suficientemente completa para el uso cotidiano. Los Ear (3a), por su parte, complementan esa experiencia con buen sonido, comodidad y algunas funciones adicionales que van más allá de simplemente reproducir música.

El resultado es una dupla que no busca convencer únicamente a quienes necesitan las especificaciones más avanzadas, sino a quienes valoran que la tecnología también tenga personalidad.

El Nothing Phone (4b) está disponible en Negro, Blanco y Azul; tiene un precio oficial de 7 mil 999 pesos. Mientras que los Ear (3a) están disponibles en Rosa, Amarillo, Negro y Blanco a un precio de 2 mil 99 pesos.

[Publicidad]

Leer también: Talento con futuro: P&G México busca crear nuevas generaciones de profesionales

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters