Si tu celular está lento o con poco almacenamiento, es probable que alguien ya te haya sugerido eliminar la caché de tus aplicaciones. ¿Pero qué es la caché y por qué borrarla podría resultar positivo para tu equipo?

La memoria caché se trata de un tipo de almacenamiento en el que las aplicaciones guardan archivos temporales de uso frecuente y que pueden agilizar el acceso a la información y mejorar la velocidad de las aplicaciones. Esto evita que el dispositivo tenga que descargar y procesar los datos cada vez que abres una aplicación.

Qué pasa cuando borras la caché de una aplicación. Imagen: Unsplash

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¿Qué sucede exactamente cuando borras la memoria caché de una aplicación?

Al realizar este proceso, pasan varias cosas que debes considerar:

Los archivos acumulados en la aplicación se eliminan por lo que se recuperará espacio de almacenamiento en tu dispositivo.

se eliminan por lo que se recuperará espacio de almacenamiento en tu dispositivo. Borrar la caché puede solucionar errores o fallos repentinos de la app; por ejemplo, que se quede congelada o que el contenido se cargue de forma incorrecta.

Por otro lado, debes saber que borrar la caché no significa que se borrará todo, por lo que tus datos como cuentas, contraseñas, documentos o partidas jugadas (en el caso de los videojuegos) se quedarán intactos.

Qué pasa cuando borras la caché de una aplicación. Imagen: Unsplash

Además, el sitio de Ayuda de Google señala que es probable que la aplicación tenga una carga inicial más lenta después de limpar la caché. Esto ocurre debido a que la aplicación tendrá que descargar de nuevo los elementos necesarios para seguir operando de forma correcta.

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¿Cómo eliminar la memoria caché de mis aplicaciones?

Si quieres eliminar la memoria caché tus aplicaciones deberás seguir estos pasos, según el sistema operativo de tu celular:

Android

Ve a "Ajustes" y da clic en "Aplicaciones".

Elige la aplicación a la que quieres eliminarle el caché.

Da clic en "Almacenamiento" y luego en "Borrar caché".

iOS: Para el sistema operativo del iPhone, no existe la opción de eliminar la caché por lo que puedes eliminar y reinstalar aplicaciones específicas.

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