WhatsApp permite tener tu cuenta abierta hasta en cuatro dispositivos; esto con la finalidad de poder revisar la app de mensajería desde cualquier dispositivo en el que estés trabajando.

Sin embargo, esta funcionalidad puede ser riesgosa cuando sospechas que alguien entró a espiar tu WhatsApp sin permiso. El espionaje digital es real y por ello, es importante tener en cuenta que el uso malintencionado de esta funcionalidad puede convertirte en una víctima.

Por esta razón, en Tech Bit te contamos cómo puedes saber si alguien entró a tu cuenta de la app de mensajería sin permiso.

Cómo saber si alguien entró a tu WhatsApp sin permiso. Imagen: Unsplash

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Así puedes saber si alguien está espiando tu WhatsApp

La forma más rápida de saber si alguien está espiando tu WhatsApp es revisando la sección de "Dispositivos vinculados" dentro de la aplicación. Para entrar a esta herramienta, debes:

Entrar a WhatsApp .

. Dar clic en "Ajustes" que se encuentra en los tres puntos arriba a la derecha.

Dar clic en la opción de "Dispositivos vinculados".

En esta parte te aparecerán todos los dispositivos en los que está abierto tu WhatsApp; por ejemplo, el navegador, sistema operativo y más. Asimismo, te aparecerá la última hora de conexión.

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En caso de que veas un equipo desconocido o que no usaste recientemente pero que registre un inicio de sesión hace poco tiempo, presiónalo y da clic en "Cerrar sesión". Con ello, se expulsará al intruso de forma inmediata.

Cómo saber si alguien entró a tu WhatsApp sin permiso. Imagen: Unsplash

Otras de las señales que debes considerar para saber si alguien entró a tu cuenta son:

Mensajes marcados como leídos que tu no has abierto.

Mensajes que nunca escribiste que les llegó a tus contactos.

Notificaciones de registro o verificación de WhatsApp que tu no solicitaste.

Cambios en tu perfil que tu no hiciste como nueva foto de perfil, cambio de nombre o nueva información de estado.

¿Cómo proteger mi cuenta de WhatsApp de los intrusos?

Es importante que tomes en consideración algunas recomendaciones para cuidar tu cuenta de WhatsApp y evitar que intrusos ingresen a ella. Algunas que recomiendan varios especialistas son:

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Activar la verificación de dos pasos: Para ello, puedes crear un PIN secreto de 6 dígitos en "Ajustes", luego "Cuenta" y después " Verificación de dos pasos ". No olvides este número ya que WhatsApp te lo pedirá en algunas ocasiones para que sigas usando la app.

". No olvides este número ya que te lo pedirá en algunas ocasiones para que sigas usando la app. Bloquea la app mediante huella dactilar o Face ID. Aquí debes ingresar a "Ajustes", luego "Privacidad" y después "Bloqueo de pantalla" para que nadie ajeno pueda abrir WhatsApp de manera sencilla.

de manera sencilla. Nunca compartas códigos: Es probable que cuando un intruso ingrese a WhatsApp te llegue una notificación de código. Debes evitar pasarlo a extraños ya que con ello podrían acceder fácilmente a tu cuenta de WhatsApp.

Con estos pasos, tu aplicación de mensajería se mantendrá a salvo.

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