Destinos | 30-08-26 | 08:02 | Dazel Sarabia |

Acabaron las vacaciones de verano y, ¿tienes la oportunidad de escapar a Riviera Maya, ahora que hay menos turistas en las atracciones y bajan un poco los precios de hospedaje?

Si te gusta los giros, el agua y la velocidad, cambia un día de playa por uno lleno de emociones en Jungala, un con albercas, toboganes extremos, cabañas, restaurantes, bares y mucho más.

¿Cómo es Jungala Aqua Experience?

Jungala Aqua Experience es un parque boutique del Grupo hotelero Vidanta. Destaca por sus experiencias de lujo y concepto boutique, evitando multitudes, largas filas y horas de espera.

Dentro de este parque acuático, los protagonistas son los toboganes y atracciones llenas de adrenalina:

  • Paradise Free Fall: tobogán con caída vertical a gran velocidad.
  • Beachside Boomerango: recorrido en flotador con giros y cambios de dirección inesperados.
  • Hoop Hoop Aqua Loop: para deslizarte en un salvavidas junto con tus amigos.
  • Tropical Whizzard: ideal para retar a tus besties mientras echan carreritas en el tobogán.
  • Selva Loop: su caída libre te lleva a una espiral desafiante.
  • Palm Rattler: para hacer un recorrido entre curvas salpicantes.
  • Río Lento: con más de 1 kilómetro de longitud, te permite rodear el parque atravesando cuevas, cascadas y puentes.
  • Brave Wave Pool: alberca de olas para surfear o montarlas en un flotador.
Supera tus miedos en los toboganes enormes de Jungala. Foto: Instagram @jungalapark
Supera tus miedos en los toboganes enormes de Jungala. Foto: Instagram @jungalapark

Leer también

tiene restaurantes con varias opciones de comida. Los adultos también pueden refrescarse con un coctel en sus bares.

[Publicidad]

También hay espacios para quienes buscan un relax y no tanto ajetreo en sus vacaciones: cabañas privadas con servicio de masaje, alimentos y atención personalizada.

¿Cuánto cuesta visitar el parque acuático Jungala?

El cuenta con diferentes tipos de acceso; su day pass tiene un costo de $1,401 para adultos (de 13 años en adelante) y $981 para niños (de 3 a 12 años) e incluye todas las atracciones, toalla dentro de las instalaciones, WiFi, estacionamiento y servicio de concierge. Menores de 3 años no pagan.

La segunda modalidad son sus paquetes Beyond, que tienen un costo de $1,990 para adultos y $1392 para niños. Incluyen el acceso a las atracciones, un platillo, postre, dos bebidas sin alcohol y descuentos en lockers, fotografías y spa.

[Publicidad]

Los boletos se compran en línea, mediante su sitio web, o directamente en taquillas.

Los quintanarroenses tienen 30% de descuento sobre la tarifa general.

Si te quieres consentir aún más, renta una cabaña VIP: desde los $1,500 hasta los $6,000 pesos el día completo de 10:00 a 17:00 horas, según la experiencia y servicios que elijas. Tienen capacidad para 6 personas, con atención personalizada.

[Publicidad]

Puedes reservar únicamente la cabaña o incluir platillos del chef, botella de champaña, jarra de agua de sabor y más.

Si eres huésped de su hotel boutique, Jungala Park Hotel, cuentas con beneficios, descuentos y accesos especiales. Pregunta al concierge.

También lanzan promociones de temporada.

[Publicidad]

En Jungala existen diferentes precios de entrada dependiendo de la experiencia que quieras vivir en Jungala. Foto: Instagram @jungalapark
En Jungala existen diferentes precios de entrada dependiendo de la experiencia que quieras vivir en Jungala. Foto: Instagram @jungalapark

¿Cuáles son los horarios de visita en Jungala?

Jungala se encuentra en la Carretera Federal Cancún - Chetumal Kilómetro 48, Playa del Carmen, Quintana Roo.

Abre de viernes a miércoles en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Desde Playa del Carmen, te tomarán aproximadamente 20 minutos para llegar, y desde Cancún son alrededor de 45 minutos.

[Publicidad]

Si tu plan es refrescarte, soltar el estrés y vivir un día de aventura en la , puede ser justo el chapuzón que estabas buscando.

En Jungala, la diversión es exclusiva. Foto: Instagram @jungalapark
En Jungala, la diversión es exclusiva. Foto: Instagram @jungalapark

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]