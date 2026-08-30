Notar más cabellos de lo habitual en el cepillo, la almohada o durante la ducha puede encender nuestras alertas. Aunque perder cierta cantidad forma parte del ciclo natural, la caída constante puede hacernos buscar soluciones como los tónicos caseros.

Aquí te compartimos uno que integra plantas como el romero, que puede estimular la circulación sanguínea y fortalecer los folículos para combatir la pérdida de pelo.

¿Qué lleva el tónico para la caída del cabello?

Además del romero, este tónico combina café y arroz. De manera particular, cada ingrediente sirva para:

Romero: Sus hojas concentran antioxidantes y compuestos relacionados con la microcirculación y el fortalecimiento de la fibra, esto de acuerdo con el blog de Milagros Beauty.

Café: La cafeína puede estimular la circulación y actuar sobre los folículos, además de ayudar a prolongar la fase de crecimiento, según los expertos de L’Oréal Paris.

Arroz: El almidón que libera al entrar en contacto con el agua, puede recubrir la fibra de manera similar a un acondicionador, disminuyendo la fricción y reduciendo el quiebre, señala un artículo de la Cleveland Clinic.

Complementa tu rutina de cuidado capilar con este tónico de romero, café y arroz. Foto: Unsplash

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¿Cómo preparar este tónico para la caída del cabello?

Con los ingredientes completos, ahora debes asegurarte de integrarlos correctamente, respetar los tiempos de cocción y reposo para obtener tu tónico:

Pon el agua en una olla y agrega el arroz, el café y las ramas de romero Calienta esta mezcla hasta que hierva y el líquido comience a cambiar de tonalidad Apaga el fuego y espera a que la preparación se enfríe antes de manipularla Cuela el tónico para eliminar los residuos del arroz, romero y café Vierte la mezcla en un atomizador para facilitar su distribución

En lugar de aplicarlo en todo el pelo, concéntralo en el cuero cabelludo y realiza movimientos circulares con la yema de tus dedos.

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Si la caída del cabello comienza a preocuparte, esta sencilla mezcla de romero, café y arroz merece estar en tu radar. Foto: Creada con IA

¿Cuántas veces usar el tónico de romero, café y arroz?

Utilizar este tónico con mayor frecuencia no garantiza resultados rápidos; al tratarse de una preparación que permanece en contacto directo con el cuero cabelludo, conviene integrarla de manera gradual a la rutina.

Los profesionales de la Cleveland Clinic sugieres observar cómo reacciona el pelo al contacto con el romero, café y arroz. Si hay efectos adversos, como comezón y enrojecimiento, es importante suspender el uso.

Pero si la aplicación resulta segura, es posible utilizar el tónico de 2 a 3 veces por semana. Ningún remedio casero es milagroso, así que complementa tu cuidado capilar comiendo saludable y visitando a un experto si la caída de pelo va acompañada de otros síntomas.

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