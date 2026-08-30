Principalmente, una conexión a Internet lenta o inestable suele atribuirse a fallas con el proveedor del servicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el verdadero responsable es la ubicación física del módem del WiFi.

Colocar este dispositivo en el punto equivocado debilita la señal inalámbrica y reduce su cobertura. De entre todos los rincones de tu hogar para situarlo, el peor podría ser la cocina y aquí te explicamos por qué.

¿Qué pasa si pones el módem del WiFi en tu cocina?

Ubicar el módem en la cocina o junto a ciertos aparatos electrónicos puede generar problemas de interferencia.

Según explica la empresa de telecomunicaciones Home Telecom, la mayoría de los routers funcionan con una frecuencia de 2.4 GHz, lo suficiente para cubrir áreas amplias y atravesar paredes.

No obstante, también coincide con la frecuencia que utilizan ciertos electrodomésticos.

El WiFi debe colocarse en un lugar elevado. Foto: Unsplash

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El principal aparato con el que se genera interferencias es el microondas. Al operar con una banda de 2.4 GHz, su emisión electromagnética interrumpe o ralentiza de manera directa la conexión al Internet.

Y si a eso le sumamos el impacto de los refrigeradores, lavadoras y lavavajillas, la señal termina por ser deficiente.

Siguiendo con la explicación de Home Telecom, otras grandes estructuras metálicas ubicadas en la cocina, como la del refrigerador, actúan como un obstáculo donde las ondas de WiFi rebotan, bloqueando su propagación.

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A lo anterior se añade la incorporación de funciones inteligentes y conectividad en lavaplatos y electrodomésticos modernos, que satura aún más el ancho de banda disponible.

Electrodomésticos, como el microondas y el refrigerador, bloquean las ondas del WiFi. Foto: Unsplash

¿Dónde colocar el módem del WiFi en casa?

Para asegurar que la señal llegue de manera eficiente, reubica tu módem si lo tienes en la cocina. El Centro de Ayuda de Claro Colombia sugiere una posición céntrica dentro de la vivienda y que tenga una altura considerada.

Como criterios, toma en cuenta los siguientes:

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Centrar y elevar el dispositivo: Posicionar el módem en un punto medio de la casa y colocarlo sobre un mueble alto o estantería ayuda a distribuir la señal de manera envolvente.

Alejarlo de obstáculos físicos: Es importante no colocarlo en habitaciones con paredes gruesas, muros de concreto, cristales o estructuras metálicas que bloqueen el paso de las ondas.

Evitar la cercanía con otros electrónicos: Mantén la distancia del módem con televisores, consolas, teléfonos inalámbricos o tomacorrientes inteligentes que emitan radiación electromagnética.

Si tras seguir estos pasos de optimización el WiFi continúa lento, los expertos sugieren considerar el uso de un repetidor de señal para garantizar que haya Internet en todos los espacios de tu hogar.

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