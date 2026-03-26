El Wi-Fi cumplió ya 26 años en el mercado y su más reciente versión es más relevante que nunca. En 2024, el ecosistema global de esta tecnología generó un valor económico de 4.3 mil millones de dólares y se registraron 4 mil 100 millones de dispositivos embarcados con conectividad inalámbrica, según datos de ABI Research e IDC presentados por MediaTek.

En México, donde en 2025 se vendieron 28.4 millones de smartphones, con una caída del 5% respecto al año anterior, la red doméstica se ha convertido en la infraestructura más importante del hogar.

Avances del Wi-Fi 7

El estándar Wi-Fi 7 (oficialmente llamado IEEE 802.11be) fue ratificado en 2024 e introduce mejoras concretas sobre su predecesor. La modulación “4096-QAM” permite transmitir 12 bits por símbolo, frente a los 10 de Wi-Fi 6, lo que representa una ganancia del 20% en capacidad de tráfico. El ancho de canal se duplica de 160 MHz a 320 MHz en la banda de 6 GHz, duplicando el flujo de datos disponible.

Wi-Fi 7 significa más velocidad, mayor estabilidad y precios asequibles. Imagen: Freepik

Pero la innovación más disruptiva es el llamado “MLO” (Multi-Link Operation), pues mientras Wi-Fi 6 conecta un dispositivo a una sola banda de frecuencia a la vez, Wi-Fi 7 lo hace simultáneamente en las tres (2.4, 5 y 6 GHz), reduciendo la latencia de forma radical.

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En términos prácticos, las mejoras del Wi-Fi 7 frente a las generaciones anteriores se traducen en redes sociales más ágiles, videoconferencias sin cortes y video 4K sin interrupciones, por ejemplo.

Uno de los argumentos más sólidos para migrar es que Wi-Fi 7 mejora la experiencia, aunque el resto de los dispositivos del hogar sean Wi-Fi 6 o incluso 5.

Así lo explicó Hugo Simg, director de Desarrollo de Negocios de MediaTek México: "Tener un access point de Wi-Fi 7 va a dar una mejor experiencia, inclusive si su dispositivo no tiene Wi-Fi 7. Pero cuando tienes ambos con Wi-Fi 7, otorga un mucho mejor resultado."

El precio ya no es impedimento

A pesar de que los access points Wi-Fi 7 se consiguen hoy en México por debajo de los 2 mil pesos, y en algunas ofertas puntuales por menos de mil pesos, la realidad de la mayoría de los hogares mexicanos es que usan el equipo entregado por su proveedor de internet (ISP), el cual sigue siendo mayoritariamente Wi-Fi 5.

Telmex y Megacable aún distribuyen esa generación en el grueso de su base de clientes, mientras que Izzi apenas inició en 2025 su migración hacia Wi-Fi 6. Totalplay es la excepción notable, al ofrecer Wi-Fi 7 de forma masiva, inicialmente en sus planes de mayor velocidad, puntualizó Simg.

Wi-Fi 7 significa más velocidad, mayor estabilidad y precios asequibles. Imagen: Freepik

Wi-Fi 7 es una tecnología que ha entrado ya en su fase de masificación, y la competencia entre proveedores es un buen punto de inicio para que llegue pronto al usuario promedio, a través de su ISP o adquiriéndola por su cuenta.

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