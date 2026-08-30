Septiembre llega con una sensación de renovación, sobre todo al invitarte a hacerte ese corte de cabello que lleva semanas guardado en tu galería de fotos.

Si buscas el momento indicado para visitar a tu estilista, el calendario lunar de este mes podría servirte como guía. Aquí te lo presentamos.

¿Cómo influyen las fases lunares de septiembre en tu cabello?

En culturas antiguas se creía que las fases de la Luna podían tener diferentes efectos en el pelo, principalmente relacionados con su crecimiento, fuerza y apariencia.

Y actualmente, conocer esas fechas es parte del ritual de belleza de muchas personas. De acuerdo con expertos, estos son los mejores días del mes para hacerse un corte de cabello:

Luna Menguante, 4 de septiembre

Si encontraste un corte que te encanta y quieres disfrutarlo por más tiempo, esta fase es clave.

Según L’Oréal Paris, dentro de la tradición astrológica, la Luna Menguante se relaciona con un crecimiento pausado. Por ello, es ideal para mantener un estilo por más tiempo o simplemente hacer un despunte.

[Publicidad]

Septiembre es el mes perfecto para animarte a hacerte un cambio de look. Foto: Pexels

Leer también ¿Cuáles son los básicos que debes llevar en tu cosmetiquera?

Luna Nueva, 10 de septiembre

Siguiendo con la información de L’Oréal Paris, la Luna Nueva es un periodo para descansar el cabello. Y es que durante esta fase hay mayores probabilidades de quiebre y debilitamiento.

Luna Creciente, 18 de septiembre

La Luna Creciente se vincula con la renovación y los cambios en el pelo. Hacerte un despunte, un par de capas para crear movimiento o detalles sutiles serán suficientes para hacerte sentir nueva.

[Publicidad]

Luna Llena, 26 de septiembre

Los expertos de L’Oréal Paris indican que la Luna Llena se asocia con la regeneración del cabello. En ese sentido, recomienda aprovecharla para hacerse masajes capilares o acudir al salón de belleza por un tratamiento nutritivo.

No olvides visitar a tu estilista este mes para la aplicación de tratamientos nutritivos. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Septiembre puede ser la excusa perfecta para darle un nuevo aire a tu cabello, ya sea que quieras despedirte de las puntas maltratadas, mantener tu corte favorito o atreverte con una transformación radical.

Leer también Tiffany & Co. llega a Monterrey con una nueva boutique

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/