Culiacán, Sin.- Una nueva cadena de actos de violencia se registró en diversos sectores de la ciudad de Mazatlán, en los que dos personas resultaron heridas de bala; tres negocios y una residencia fueron blanco de disparos por personas armadas, sin que en estos hechos se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas de que sobre la avenida Mutualismo, en la colonia Lomas del Ébano, sujetos armados atacaron a balazos un negocio con venta de alimentos y un depósito de cerveza y luego les prendieron fuego.

El personal del cuerpo de bomberos y de las policías municipal y estatal que llegaron al lugar logró sofocar el fuego, sin que se registraran personas lesionadas por los disparos o el incendio que fue provocado por personas armadas que lograron huir.

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Sobre la calle Flores de Mayo, de la colonia Flores Magón del puerto, personas que se presume viajaban en una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra un negocio de depósito de cerveza; los vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones, solicitaron la presencia de las fuerzas de seguridad.

Poco después, varios sujetos armados que viajaban en un vehículo derribaron la pluma de acceso de uno de los fraccionamientos privados de Mazatlán y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de una residencia y luego huyeron.

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Una persona del sexo masculino, cuya identidad no se dio a conocer, fue blanco de disparos cuando se encontraba sobre la avenida Francisco I. Madero, de la colonia Ampliación Valle del Ejido, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos que lo llevaron a un hospital.

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En otro de los hechos de violencia, se presentó cerca de uno de los accesos a una de las playas, en Mazatlán, en donde un hombre que caminaba fue interceptado por dos motociclistas, los cuales sin medir palabra lo atacaron a balazos y luego huyeron del lugar, por lo que los paramédicos tuvieron que brindarle los primeros auxilios.

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mahc/LL