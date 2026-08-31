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El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este lunes en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con reportes, el cadáver fue estaba frente a una bodega ubicada en el número 64 de la calle Mecánicos, en inmediaciones de la avenida Ferrocarril de Cintura y la calle Mineros.
Vecinos de la zona señalaron indicaron que llevaba varios días ahí.
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De acuerdo con los primeros reportes indican que es una persona en situación vulnerable.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un hombre, quien fue diagnosticado sin signos vitales y, de acuerdo con los primeros reportes, no presentaba aparentes rasgos de violencia.
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La zona fue acordonada por los policías mientras se esperaba la intervención de los servicios periciales y del agente del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes
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