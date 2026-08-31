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El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos responderá a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente, mientras la guerra volvía a estallar tras meses sin combates, según Fox News.
"Vamos a golpearlos con fuerza", dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él. "Habrá una respuesta", dijo Trump tras los ataques iraníes, que a su vez fueron una respuesta a bombardeos estadounidenses sobre una isla en el estrecho de Ormuz. Según la prensa oficial iraní, ese ataque dejó dos muertos.
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Irán no quiere más guerra
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este lunes que continuar con la guerra contra Estados Unidos no beneficiará a su país, tras el primer cruce de ataques entre ambas partes en un mes.
Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes.
Seis meses después del inicio del conflicto, Irán mantiene un bloqueo sobre el estratégico paso marítimo y Washington persiste en un cerco contra puertos iraníes.
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Estados Unidos había sugerido un giro hacia la presión económica en lugar de la acción militar, pero el domingo atacó lanzacohetes iraníes en la pequeña isla de Larak, para impedir que Irán colocara más minas marinas en el estrecho de Ormuz.
Irán respondió este lunes con ataques contra Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que apuntaron, según Teherán, contra fuerzas estadounidenses. Sin embargo, más tarde, el presidente Pezeshkian abogó por el diálogo.
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"Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región", declaró el presidente iraní antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán.
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"Creemos que la solución a los problemas existentes reside en el diálogo y la comprensión, y que todas las capacidades deben movilizarse para evitar la extensión de la inseguridad y el conflicto", añadió, según un comunicado de la presidencia iraní.
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Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que los bombardeos de Teherán no quedarán sin respuesta.
"Vamos a golpearlos con fuerza", dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él.
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ss
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