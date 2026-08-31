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La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que en las próximas semanas entregará cuatro Utopías más que ya están concluidas, que se sumarán a las ocho que ya ha inaugurado en la CDMX; además, dijo, que actualmente hay otras 18 en proceso.
Al dar un avance de su segundo informe de Gobierno, la mandataria capitalina destacó que prevé entregar en total 30 Utopías, para las que se destinarán más de 7 mil millones de pesos.
“Hemos entregado ocho Utopías, en las próximas semanas entregaremos otras cuatro Utopías concluidas y otras 18 ya están en proceso. Estamos hablando de 30 nuevas Utopías en todas las demarcaciones, con una inversión de más de 7 mil millones de pesos”, dijo.
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Aseveró que con las ocho Utopías que ha entregado hasta ahora —la más reciente abierta en el Colegio Militar, en la Miguel Hidalgo—, se ha beneficiado a más de un millón y medio de personas.
“Tan sólo las Utopías que ya se han inaugurado en estos meses, han atendido a más de un millón y medio de personas”, afirmó.
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