El cantante Lionel Richie vivió un momento complicado durante el arranque de su nueva gira junto a Earth, Wind & Fire, luego de que tuviera que suspender un concierto en Minnesota al presentar un malestar físico mientras actuaba ante miles de seguidores.

El incidente ocurrió la noche del miércoles en el Grand Casino Arena de St. Paul, cuando el intérprete se encontraba cantando "Dancing on the Ceiling". De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Richie recorría el escenario con normalidad antes de detenerse y tomar asiento sobre una plataforma debido a que comenzó a sentirse mareado.

Tras concluir la canción, el artista de 77 años se dirigió al público con humor y comentó que se sentía extraño y con mareos, por lo que consideró que lo mejor era permanecer sentado.

Minutos después, el saxofonista Dino Soldo apareció frente a los asistentes para informar que el cantante no se encontraba en condiciones de continuar con la presentación, por lo que el espectáculo tuvo que darse por terminado antes de lo previsto.

Lionel Richie junto a Taylor Swift en el programa "American Idol".

El concierto marcaba el inicio de la más reciente gira de Lionel Richie junto a Earth, Wind & Fire, una serie de presentaciones que contempla 26 fechas en distintas ciudades de Estados Unidos y que se extenderá hasta mediados de agosto. Entre las escalas programadas figuran plazas importantes como Nueva York, Chicago y Los Ángeles.

Hasta el momento, el equipo de representación del músico no ha emitido información adicional sobre su estado de salud ni sobre posibles cambios en las próximas fechas de la gira.

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¿Quién es Lionel Richie?

Lionel Richie alcanzó la fama en la década de los setenta como integrante de The Commodores, agrupación con la que logró éxitos como "Easy", "Three Times a Lady" y "Still". Posteriormente inició una exitosa carrera como solista que lo convirtió en una estrella internacional.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Hello", "All Night Long (All Night)", "Say You, Say Me" y "Stuck on You". A lo largo de su trayectoria ha vendido millones de discos, obtenido premios Grammy y un Premio Oscar por la canción "Say You, Say Me", además de consolidarse como uno de los artistas más exitosos y queridos de la música estadounidense.

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