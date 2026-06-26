El cantante Lionel Richie, de 77 años, encendió las alertas sobre su estado de salud luego de verse obligado a posponer dos conciertos de su gira “Sing A Song All Night Long Tour”, tras haber interrumpido la primera fecha de su nuevo tour junto a Earth, Wind & Fire.

La promotora Live Nation Chicago informó a través de redes sociales que los shows programados para el 26 de junio en Chicago y el 27 de junio en Columbus, Ohio, serán reprogramados por recomendación médica, ya que al artista se le indicó descansar y recuperarse completamente antes de volver a los escenarios.

La empresa señaló además que tanto Richie como la agrupación retomarán su agenda el 30 de junio en Pittsburgh, Pensilvania, y que las nuevas fechas serán anunciadas próximamente. En el comunicado, el equipo del intérprete de “Hello” lamentó los inconvenientes para los fans y aseguró que el cantante espera regresar pronto a los escenarios.

La situación ocurre después de que el músico presentara malestar durante su show del 24 de junio en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota, donde llegó a sentirse mareado mientras interpretaba “Dancing on the Ceiling”. En medio de la presentación, el cuatro veces ganador del Grammy explicó al público que no se sentía bien y optó por sentarse en el escenario para continuar con el espectáculo.

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De acuerdo con reportes locales, el concierto tuvo interrupciones y posteriormente fue suspendido, mientras miembros de su equipo explicaban al público que el artista no podía continuar. Richie fue atendido por paramédicos tras bambalinas y trasladado a un hospital como medida preventiva, aunque su entorno señaló que se trató de un posible caso de deshidratación.

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Previo al incidente, el cantante había compartido en redes sociales su entusiasmo por el arranque de la gira, que contempla 26 presentaciones en Estados Unidos y Canadá junto a Earth, Wind & Fire. Esta nueva serie de conciertos da continuidad al tour iniciado en 2023 y 2024.

Lionel Richie tiene programadas presentaciones en ciudades como Toronto, Nueva York, Boston, Los Ángeles y San Francisco, además de fechas en Europa y Sudamérica, con cierre previsto en diciembre en São Paulo, Brasil.

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