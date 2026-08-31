El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, dimite tras 18 meses en el cargo, según informó este lunes la Casa Blanca, en la última salida de un alto mando militar durante la administración Trump.

No se ha dado a conocer el motivo de la salida de Driscoll, amigo del vicepresidente JD Vance, pero se ha informado ampliamente de las tensiones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Se trata de la última de una serie de reorganizaciones en la cúpula militar, en la que el Ejército, en particular, ha experimentado importantes cambios.

"El secretario Driscoll ha sido muy eficaz a la hora de impulsar la agenda del presidente Trump de Hacer que Estados Unidos sea fuerte de nuevo' en el Departamento del Ejército, aportando un liderazgo excepcional durante operaciones militares históricas, recuperando el énfasis en la preparación y la letalidad, colaborando en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y mucho más", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

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"El Ejército de los Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su labor junto al comandante en jefe y al secretario de Guerra", añadió.

Un responsable del Ejército de Estados Unidos, que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato, afirmó que Driscoll habló con el presidente Donald Trump sobre la situación actual del ejército y presentó su dimisión. El responsable no facilitó más detalles. El Pentágono remitió las preguntas al ejército. La dimisión de Driscoll ya había sido adelantada el lunes por The Wall Street Journal.

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Hegseth destituyó de forma repentina al máximo responsable militar del ejército, el general Randy George, en abril, mientras que el comandante del Ejército en Europa y África, el general Christopher Donahue, dimitió inesperadamente en junio.

El secretario de Guerra, Pete Hesegth junto al ahora exsecretario de Ejército de EU, Dan Driscoll. (31/08/26) Foto: AP

El general Christopher LaNeve, que ha experimentado un ascenso meteórico bajo el mando de Hegseth, ocupó el puesto de George como jefe de Estado Mayor en funciones del ejército. Bajo el mando de LaNeve, el ejército está poniendo fin a un programa de modernización de drones que Driscoll había anunciado. Una unidad del ejército con base en Europa estaba construyendo sus propios drones antes de que LaNeve le ordenara poner fin a sus esfuerzos y volver a ser un batallón de infantería tradicional, según informaron fuentes oficiales en agosto.

Driscoll era un aliado de George y lamentó su marcha, al igual que legisladores tanto republicanos como demócratas. En abril declaró ante el Congreso que él y su familia se desplazaron en coche hasta la casa de George tras su dimisión "y todos le dimos un abrazo".

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"Dicho esto, el liderazgo civil, tal y como está concebido nuestro sistema, consiste en que ellos elijan a los líderes que deseen". añadió.

¿Quién es Dan Driscoll?

Driscoll es un veterano de la guerra de Irak, inversor en tecnología y antiguo asesor del vicepresidente JD Vance, a quien conoció en la Facultad de Derecho de Yale. Al nombrar a Driscoll en 2024, Trump lo calificó de "revolucionario y agente del cambio".

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Como secretario del ejército, a Driscoll se le encomendó la inusual tarea de actuar como negociador clave para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. También fue una figura clave a la hora de intentar reducir la burocracia para que los contratistas militares pudieran desarrollar rápidamente más drones y capacidades de lucha contra los drones, a medida que la guerra cambiaba rápidamente en todo el mundo.

El presidente Volodimir Zelensky y el entonces secretario del Ejército de EU, Dan Driscoll. Foto: de AP

El Senado estadounidense lo confirmó en febrero de 2025, con 66 votos a favor y 28 en contra, tras una audiencia en la Comisión de Fuerzas Armadas que transcurrió sin grandes confrontaciones y se centró en cómo el ejército podría modernizar sus sistemas, mejorar el reclutamiento y reforzar la base industrial militar.

Driscoll señaló que su padre y su abuelo sirvieron en el ejército y se comprometió a ser un secretario centrado en las necesidades de los soldados. Según el Ejército, Driscoll sirvió como oficial de blindados desde agosto de 2007 hasta marzo de 2011, y estuvo destinado en Irak desde octubre de 2009 hasta julio de 2010.

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