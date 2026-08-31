Una Corte Suprema dividida permitió este lunes que la Casa Blanca continúe con la construcción de un proyecto de salón de baile de 400 millones de dólares mientras se resuelven las demandas.

La decisión sustituye una orden temporal del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitida horas antes de que entrara en vigor una resolución de un tribunal inferior que suspendía las obras.

La demanda volverá a los tribunales inferiores, pero los documentos indican que partes clave del proyecto podrían completarse en unos meses, un plazo rápido en comparación con un caso judicial típico.

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La administración de Trump solicitó a los jueces que intervinieran después de que los tribunales federales determinaran que el proyecto debía detenerse porque no contaba con la aprobación del Congreso.

La demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation argumentaba que el presidente Donald Trump no tiene autoridad unilateral para llevar a cabo las obras, que han incluido la demolición del Ala Este. Los abogados de la organización acusaron a la Casa Blanca de intentar "adelantarse a los tribunales" al acelerar la construcción.

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En los tribunales de primera instancia, la administración ha argumentado que el presidente tiene plena autoridad para renovar la Casa Blanca y otros edificios federales. Los abogados del gobierno afirmaron que el proyecto del salón de baile debe completarse por motivos de seguridad nacional, aunque estos no fueron el enfoque inicial cuando Trump anunció la obra, que, según él, se financiaría con donaciones privadas.

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La administración ha indicado que los equipos de trabajo están laborando 20 horas al día en el salón de baile, que tendrá una superficie prevista de 90 mil pies cuadrados (ocho mil 400 metros cuadrados). Se espera que la estructura esté lista en noviembre y que gran parte de la fachada esté terminada para abril, con la finalización total prevista para agosto de 2028, según documentos judiciales.

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