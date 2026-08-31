El cambio estacional que despide a los días calurosos del verano ocurre formalmente con la llegada del equinoccio de otoño. Durante este fenómeno astronómico, el eje de rotación de la Tierra se posiciona de forma perpendicular a los rayos solares, provocando que el Sol se ubique de manera exacta sobre el ecuador celeste.

Como consecuencia directa, la luz solar se distribuye de forma equitativa sobre ambos hemisferios, haciendo que la duración del día y la noche sea prácticamente idéntica en todo el planeta.

El equinoccio de otoño también beneficia a la siembra y cultivos. Foto: Pixabay

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Cambios astronómicos y climáticos durante la nueva estación

De acuerdo con el sitio especializado en astronomía Star Walk, el equinoccio en el hemisferio norte se registra a nivel global el 23 de septiembre a las 00:06 horas en Tiempo Universal Coordinado (UTC). Sin embargo, al ajustar el huso horario correspondiente al centro de México (UTC-6), la transición estacional toma lugar el martes 22 de septiembre a las 18:06 horas. En este instante geométrico preciso arranca el otoño astronómico en el territorio mexicano.

El inicio de esta etapa anual implica variaciones constantes en la posición aparente del Sol y en las temperaturas medias del país:

Inclinación solar y duración de la luz: Según datos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), a partir del equinoccio el hemisferio norte comienza a inclinarse en dirección opuesta al Sol. Esto genera que los días se acorten gradualmente mientras las noches ganan minutos de duración de forma progresiva hasta el solsticio de invierno .

Según datos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), a partir del el hemisferio norte comienza a inclinarse en dirección opuesta al Sol. Esto genera que los días se gradualmente mientras las noches ganan minutos de de forma progresiva hasta el solsticio de . Transición térmica: De conformidad con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la llegada del otoño coincide con la entrada regular de frentes fríos y masas de aire polar provenientes del norte del continente, reduciendo los termómetros en diversas regiones del centro y norte de la República Mexicana.

El equinoccio de otoño se distingue por el cambio de clima. Foto: Pixabay

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Recomendaciones para la observación del firmamento otoñal

Los meses que integran esta estación ofrecen condiciones ideales para la observación astronómica debido a la estabilidad atmosférica en diversas zonas del país:

Monitoreo de cuerpos celestes: De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), durante las primeras semanas del otoño se facilita la identificación a simple vista de planetas como Júpiter y Saturno, gracias a su posición predominante en el cielo nocturno.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), durante las primeras semanas del otoño se facilita la identificación a simple vista de planetas como Júpiter y Saturno, gracias a su posición en el cielo nocturno. Adaptación visual y contaminación lumínica: El Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sugiere realizar observaciones desde lugares alejados de las grandes manchas urbanas y permitir que las pupilas se acostumbren a la penumbra durante un lapso mínimo de 20 minutos.

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