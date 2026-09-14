Culiacán.— Miles de sinaloenses tomaron este domingo las calles de Culiacán para manifestarse y pedir por el fin de la violencia, en una marcha que tuvo como consigna: “Sinaloa, ponte de pie”.

El obispo de la Diócesis de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñonez, exhortó a los sinaloenses a pasar de la venganza, al perdón, sin que ello signifique olvido o renuncia a la justicia.

Fue en el cruce de las avenidas Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas donde se concentraron cerca de 30 mil personas de todas las edades, vestidas de blanco, con la Bandera Nacional, una banda de guerra y pancartas, quienes marcharon bajo un intenso sol y una excesiva humedad para pedir por la paz en Culiacán y todo Sinaloa.

Gente de Culiacán y otros municipios participaron en esta segunda marcha por la paz, a dos años del inicio de la violencia entre grupos criminales en la entidad. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Al iniciar la movilización, los asistentes liberaron cientos de globos blancos que cubrieron el cielo, y alzaron sus pancartas, en las que se leían consignas como “Somos más los que queremos vivir en paz”, “Sinaloa, ponte de pie, no más de lo mismo” y “nos prometieron paz, nos entregaron miedo”.

En este sitio se instaló un improvisado altar, donde monseñor Herrera Quiñonez celebró una misa en la que reconoció que se viven momentos difíciles, de mucho dolor y resentimientos, por lo que se debe tomar el camino del perdón.

Expuso que se requiere de instituciones fuertes, honestas, capaces de garantizar la tranquilidad y combatir la impunidad.

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A los grupos que están en pugna de poder y que causan daño, les dijo: “Ningún poder, dinero, territorio o ambición valen más que una vida humana”.

“Queremos vivir en paz, queremos calles seguras, queremos familias tranquilas, queremos que nuestros jóvenes, adolescentes y niños transiten por nuestras calles con seguridad, queremos instituciones que protejan la vida y una sociedad donde podamos mirarnos nuevamente con confianza”, expresó el obispo.

Dijo que el sábado se reunió con la gobernadora Graciela Domínguez y le expuso que Culiacán necesita dos cosas para alcanzar la paz, “ queremos verdad, queremos que se nos hable con la verdad y queremos que trabajen por la confianza, que nuestro pueblo vuelva a tener confianza, no solamente en nuestras calles, sino también en nuestras instituciones”.

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Mujeres jóvenes, con sus hijos pequeños en carriolas, exhibieron sus pancartas, con mensajes como “Señora presidenta, no fue daño colateral fue corrupción”, en alusión al reciente asesinato de un niño de un año cuatro meses.

En otra larga manta blanca con enormes letras, sostenida por una decena de adolescentes, se pudo leer “Juventud valiente, ciudadano consciente”.

Otro grupo llevaba una gran manta que decía “Fuera Morena” y decenas de personas llevaban fichas de sus familiares desaparecidos y de muertos por la violencia.

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Lucía, de 49 años, ha pasado los últimos tres años buscando a su hijo Eduardo, de 18 años, entre los muertos que se apilan en el Servicio Médico Forense, en hospitales e incluso en prisiones.

Ella recuerda que la última vez que lo vio fue cuando salió de su hogar, en una colonia popular, con rumbo a Ciudad Universitaria, donde estudiaba Derecho. No sabe lo que le sucedió en el trayecto.

Sin identificación partidista, en el evento se vio a varios actores políticos, como la senadora Paloma Sánchez Ramos (PRI), el diputado federal Mario Zamora Gastelum (PRI), el líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Esquer Peiró, y el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro (Morena).

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Al culminar la marcha, frente a la catedral, ciudadanos subieron a un templete y tomaron el micrófono para dar testimonio de lo que han vivido en estos dos años.

Uno de ellos fue Víctor Manuel Aispuro, director de la Escuela Primaria Sócrates, quien recriminó que niñas, niños y mujeres siguen muriendo y no se percibe una estrategia para detener este flagelo.

Visita presidencial

La gobernadora interina Graciela Domínguez expresó que se suma a la demanda ciudadana de paz y recordó que su gobierno tiene como objetivo diseñar un plan integral para recuperar las calles y dar tranquilidad a la gente.

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Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará Culiacán el 20 de septiembre.

Ven en protesta el cimiento de un movimiento social

La segunda marcha por la seguridad no llevará la paz a Sinaloa, pero podría ser el nacimiento de un movimiento social que empuje un verdadero cambio, expresó Raúl Ibáñez Márquez, empresario y miembro de la asociación civil Súmate, una de las involucradas en la organización.

El también expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad señaló que los ciudadanos no pueden permanecer apáticos ni inmovilizados por lo que sucede.

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Expuso que no fue fácil llegar a acuerdos entre las 40 organizaciones que participaron en esta convocatoria, pero lo que los mantuvo unidos es que el ambiente que se vive en el estado es cada vez más denso, pese a las estadísticas que presentan las autoridades, en las que se habla de una disminución de los delitos.

Ibáñez Márquez reconoció que puede haber avances, pero la percepción de los ciudadanos es distinta a los informes oficiales, ya que todos los días hay asesinatos, despojos de vehículos, personas desaparecidas y ataques a casas y negocios.

El empresario Raúl Ibáñez señala que la percepción de seguridad en Sinaloa no coincide con las cifras que manejan las autoridades. Foto: Javier Cabrera/ EL UNIVERSAL

Señaló que durante los primeros encuentros con los miembros del gabinete de seguridad federal, en los que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que se trabajaría con equipos de investigación e inteligencia para combatir a los grupos delictivos, se pensó que las disputas violentas no se extenderían por largo tiempo.

Sin embargo, ya se cumplieron dos años y sólo se percibe que las luchas cambian de escenarios. Ahora se concentran en el sur de Sinaloa, sobre todo en Escuinapa y Mazatlán, lo que manda un mensaje de que la paz no se verá en corto tiempo.

“El deseo es la paz y la tranquilidad”, dijo sobre la motivación para llevar a cabo esta nueva marcha que, aseguró, es un reclamo colectivo a que las autoridades frenen la violencia.

Reiteró que esto debe ser el cimiento de un movimiento social que influya en los procesos electorales de 2027, para que se dé un giro en las políticas que podrían abrir caminos para cimentar una pacificación del estado.

Agregó que Sinaloa no sólo sufre los efectos negativos de la guerra desatada desde hace 730 días por los dos grupos criminales en pugna, sino que la entidad también se encuentra sumida en una severa crisis económica derivada de las nuevas políticas públicas impulsadas por el gobierno federal que han colocado al campo y a la pesca —dos de los sectores más importantes del estado— en una situación grave.

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