El Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, las Islas Marías y Grupo Mundo Maya, seis empresas operadas por las Fuerzas Armadas, van a vender en conjunto 5 mil 179 millones de pesos durante el próximo año.

Así lo indican datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que forma parte del Paquete Económico 2027 que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso de la Unión el martes pasado.

Esta cifra significa un desplome de 42% en comparación con las ventas de 8 mil 942 millones de pesos que se aprobaron en el presupuesto para este año.

Fuente: SHCP, Sedena, Semar, Tren Maya y Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Analistas comentan a EL UNIVERSAL que las empresas seguirán requiriendo subsidios debido a sus menores ingresos.

Por empresa

En el caso del AIFA, construido y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobierno prevé ingresos de 2 mil 256 millones de pesos en 2027, una reducción de 12.7% contra los 2 mil 585 millones presupuestados para 2026.

Grupo Mundo Maya, formalmente conocido como Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), que concentra negocios como aeropuertos, hoteles, parques y servicios turísticos, tendrá ingresos de mil 368 millones de pesos en 2027 frente a 2 mil 746 millones proyectados para este año, una disminución de 50.2%.

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El Tren Maya, administrado por la Sedena, venderá mil 90 millones de pesos durante 2027, 14.3% menos que los mil 271 millones presupuestados para 2026.

Los ingresos del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec van a pasar de 719 millones de pesos a 329 millones, lo que equivale a una caída de 54.2% en el mismo periodo.

Mexicana de Aviación, la aerolínea del Estado, es la que sufrirá el peor descalabro, cuyas ventas serán de apenas 124 millones de pesos durante 2027, un desplome de 92.2% en comparación con los mil 591 millones presupuestados para el presente año.

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Las Islas Marías, la empresa turística creada por la Secretaría de Marina (Semar), tendrá ingresos de sólo 13 millones de pesos en 2027, después de calcular 28 millones para 2026, una baja de 55%.

“Un desastre anunciado”

El especialista en infraestructura y socio de la firma Santamarina y Steta, Juan Carlos Machorro, explicó que los déficits de las empresas se amplían conforme los costos de mantenimiento y operación crecen sin que la demanda lo compense.

“Este desastre pudo haberse evitado. Hay análisis que alertaron en su momento sobre la inviabilidad financiera de los proyectos desde que estos fueron concebidos; por ejemplo, el sobrecosto del Tren Maya que el Imco (Instituto Mexicano para la Competitividad) documentó desde el principio, pero el gobierno opacó la información por razones de seguridad nacional”, señaló.

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Hoy las empresas de la Sedena y Semar se administran con altos niveles de opacidad, sin controles financieros ni técnicos adecuados, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

“Se había advertido que, sin estudios de demanda rigurosos, sin transparencia y con la militarización de la gestión, los riesgos financieros eran altos. Transparencia Mexicana en su momento también señaló que, cuando los costos de operación rebasan sistemáticamente los ingresos, en el caso de una empresa pública se abre la puerta a eventuales procesos privatizadores”, añadió el experto.

Para Clemente Ruiz Durán, catedrático de la UNAM, hubo falta de planeación, ya que los proyectos fueron impulsados bajo decisiones políticas y no técnicas.

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“Estos proyectos van a requerir apoyos fiscales o subsidios que serán compromisos financieros para el gobierno, lo que hoy se vuelve más importante por las presiones en el presupuesto”, explicó a El Gran Diario de México.

Desde su punto de vista, los proyectos de trenes de la presidenta Claudia Sheinbaum son magníficos, pero debe aprender del pasado y requerir esquemas financieros para su funcionamiento, aunque de todas formas serán deficitarios por algunos años.

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