El presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, se dijo a favor de ir en coalición con el PT y el PVEM en las próximas elecciones.

La semana pasada, el dirigente del PT Ernesto Villarreal se dijo a favor de ir con Morena y el PVEM en las próximas elecciones.

Al respecto, durante la conferencia morenista de este domingo, La Chilanguera, detalló que los partidos están tomando definiciones a nivel nacional y que después se pasará a la etapa local, donde hay muy buena relación con los dirigentes.

“Lo hemos dicho de manera reiterada, nosotros apostamos porque haya coalición con el PT y con el Verde en la Ciudad en el próximo proceso electoral. Están procesándose importantes definiciones a nivel nacional, entonces, una vez que avance y pasemos a la etapa local comenzarán formalmente las conversaciones, pero comunicación hay muy buena con ambos. Tuve la oportunidad de compartir con ellos dos años en el Congreso de la Ciudad; entonces, son buenos colegas, compañeros y hasta amigos, podríamos decirlo: el compañero Ernesto Villarreal y Jesús Sesma”, comentó.

La semana pasada, el dirigente del PT Ernesto Villareal se dijo a favor de ir con Morena y el PVEM en las próximas elecciones.

Asimismo, informó que esta semana entabló comunicación y dinámicas de trabajo con diputadas y diputados federales y locales, alcaldes y concejales. “Vemos unidad y disposición para construir la victoria en el 2027”. Detalló que en estos encuentros se articularán esfuerzos para profundizar la transformación en la ciudad.

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Además, informó que a partir del 18 de septiembre iniciarán los encuentros con la militancia en las 16 alcaldías, “con el propósito de organizarnos para construir la victoria que viene”.

El dirigente precisó que estos ejercicios tienen dos vertientes, según la alcaldía de que se trate, y que buscan incorporar las opiniones y el sentir de la militancia, pues no se busca ganar por ganar, sino construir.

Comentó que en las alcaldías que actualmente no gobierna Morena, el trabajo se orientará a construir proyectos alternativos, con agendas de política pública para avanzar desde la administración local: “Discutiremos temas como espacio público, cultura y desarrollo urbano, de la mano de la militancia”.

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Expuso que en las alcaldías que sí gobiernan los guindas, el ejercicio buscará generar “Acuerdos para la Unidad y la Transformación”, y mantener “un diálogo permanente con los representantes populares, que, junto con la militancia, son el motor del movimiento”.

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