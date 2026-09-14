Las Chivas y los Pumas se enfrentan esta noche en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 8 del Apertura 2026.

El Rebaño recibe a los Felinos en el estadio Akron con el objetivo de quedarse con el triunfo para escalar hasta la cima de la tabla. El equipo de Gabriel Milito tiene la oportunidad de sumar tres puntos que le permitan convertirse en el superlíder del futbol mexicano. Con la derrota (4-3) del América ante el Cruz Azul en el Clásico Joven, el conjunto rojiblanco tiene en sus manos asaltar el primer lugar de la clasificación, por lo que la motivación por conseguirlo es máxima. Además, intentará extender su racha de imbatibilidad a siete compromisos seguido. Desde la primera fecha del torneo, no ha perdido un solo encuentro, con saldo de cuatro victorias y dos empates.

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De igual forma, buscará mantener el paso perfecto cada vez que juega como local contra los universitarios. La última vez que cayó en casa fue el 6 de octubre de 2018, es decir, están por cumplirse ocho años. Desde entonces, cuenta con seis triunfos y tres empates, por lo mantener su hegemonía es otra meta que tienen los tapatíos esta noche.

Por su parte, los Pumas intentarán salir con las tres unidades para meterse en la zona de clasificación para la Liguilla. En casa de ganar, el equipo de Esteban Solari alcanzaría el quinto puesto de la tabla, por lo que entraría en la lucha directa por los puestos de la Fiesta Grande.

Luego de obtener un contundente triunfo (3-0) a media semana contra el León, la escuadra auriazul llega motivada a este compromiso y con ganas de demostrar que está lista para competirle a cualquiera. El triunfo también es importante para ganar confianza porque este será el primero de juegos encuentros seguidos que la escuadra auriazul tendrá de visita; el próximo sábado regresará a Guadalajara para enfrentarse al Atlas.

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Cabe resaltar que el partido entre las Chivas y los Pumas será transmitido, en nuestro país, de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming, Amazon Prime Video.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Chivas vs Pumas

Universal Deportes 07:28 PM Min 3. GOOL DE CHIVAS Santiago Sandoval anota el 1-0

Universal Deportes 07:28 PM Empieza el partido