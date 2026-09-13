Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En México hay 13.5 millones de personas menos en condición de pobreza y Tamaulipas se encuentra entre los estados que más han avanzado en la reducción de la pobreza multidimensional, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario atribuyó esta disminución a los incrementos al salario mínimo, las prestaciones de bienestar y los proyectos de desarrollo impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Durante su programa semanal Diálogos con Américo, Villarreal Anaya sostuvo que estas políticas han permitido modificar la tendencia que mantenía el país en materia de pobreza.

Lee: Edomex prepara estrategia de seguridad para elecciones; habrá mesas con partidos

“Tamaulipas fue uno de los estados que más progresó en ese sentido de disminución de esta pobreza multidimensional”, afirmó.

El gobernador sostuvo que la reducción de la pobreza forma parte de un cambio en el modelo de gobierno, al que identificó como “humanismo mexicano”, y que, dijo, coloca a las personas y a las familias en el centro de las políticas públicas.

[Publicidad]

Villarreal Anaya cuestionó los 36 años del modelo neoliberal, al señalar que durante ese periodo se privilegió a una “oligocracia” que, según dijo, concentró el poder político y económico mientras aumentaban las condiciones de pobreza.“

A un grupo de personas que se enquistaban en el poder político, brincaban de una posición a otra, pero seguían siendo los mismos políticos como referencia, y que también se enquistaban en el poder económico”, señaló.

De acuerdo con el gobernador, el descontento social generado durante ese periodo llevó a los ciudadanos a buscar una alternativa política y derivó en el respaldo a la Cuarta Transformación.

[Publicidad]

“Y entonces esta gran revolución que está haciendo de esta transformación, pacífica y bajo la decisión democrática del pueblo de México, se modificó para tener ahora gobiernos del pueblo, atentos del pueblo”, afirmó.

El mandatario también destacó la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Tamaulipas y señaló que el acercamiento con la población no debe limitarse a informar sobre el número de beneficiarios o los recursos destinados a los programas sociales.

Consideró que detrás de cada programa y cada recurso existen personas y familias, por lo que destacó la importancia de que el gobierno mantenga contacto directo con la población.

[Publicidad]

“Sí, no es un número, no es un monto económico, son personas que las ve, nos ve a los ojos y decir: eh, desde México, desde Palacio Nacional, yo estoy pendiente de ustedes”, expresó.

Puedes leer: Tamaulipas construirá 15 estaciones seguras para fortalecer la seguridad en la frontera

Villarreal Anaya sostuvo que el llamado humanismo mexicano plantea que el bienestar debe ser colectivo y que el progreso de una persona también debe traducirse en mejores condiciones para los demás.

[Publicidad]

Reconoció, sin embargo, que el cambio de modelo no puede concluir en un periodo corto, debido a los antecedentes históricos y económicos del país.

“Llevamos 8 años de un modelo humanista y creo que lo que se ha sembrado y ya se está cosechando en la percepción de nuestra población, y todavía están muchas cosas mejores por venir, manteniendo el rumbo de un país en que se ve y se trabaja por la gente”, concluyó.

LE