Ante los rumores de que su salida de "La Casa de los Famosos México" habría estado relacionada con los polémicos comentarios que hizo dentro del reality y no con su estado de salud, Aldo Rendón decidió dar la cara.

El stylist abandonó el programa el pasado 1 de septiembre debido a problemas hepáticos y biliares que enfrenta desde hace años; sin embargo, mientras se recuperaba, comenzaron a circular versiones que atribuían su salida a una supuesta "funa masiva".

Ahora, y a través de un video que publicó en su canal oficial de YouTube, Aldo habló por primera vez de lo ocurrido y dio una actualización sobre su estado su salud.

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Según contó, uno de los primeros signos que notó fue que comenzó a ponerse amarillo, y aunque al inicio no se alarmó pues ya había presentado una situación similar, todo cambió cuando sus compañeros comenzaron a evidenciarlo.

"En la casa me empecé a ver amarillento, todo el mundo me empezó a preguntar: '¿Por qué tienes los ojos amarillos?' y cuando me lo empezaron a decir dije: 'Ya valió'", relató.

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Al mismo tiempo comenzó a sufrir ataques de gota que no cedían, lo que terminó por complicarlo todo y lo llevó a necesitar estudios y análisis de sangre.

"Cuando se toma la decisión de que me saquen es porque llevaba dos semanas jodido, y yo, imagínense la angustia que traía", dijo.

Los resultados mostraron que su ácido úrico estaba al doble de los niveles normales y que tenía una fuerte inflamación en el hígado, por lo que la producción y el equipo médico determinó que lo mejor era que se atendiera de manera inmediata.

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"De repente la doctora dice: 'Esta persona necesita hacerse estudios, ya no puede esperar'; a eso súmale que tiene el bazo y el hígado muy crecido. Me sacaron por enfermo, se llegó a un común acuerdo y ya", afirmó.

Pese a las circunstancias de su salida, el también influencer se refirió a su paso por "La casa de los famosos México" como una experiencia que cambió su vida para bien y del que está más que orgulloso.

"Para bien o para mal, 'La Casa de los Famosos' es de lo que más hablan. Me siento feliz, me siento honrado de formar parte de este proyecto", expresó.

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Hasta el momento aún no tiene un diagnóstico, pero se encuentra ya bajo supervisión médica y a la espera de un tratamiento.

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