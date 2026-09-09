Aldo Rendón no ha estado ausente tras decidir abandonar "La casa de los famosos México", el stylist permanece activo en redes opinando sobre el reality en el que era uno de loa favoritos, sin embargo, pidió salir hace una semana debido a su estado de salud y a que debe iniciar un tratamiento a la de ya.

Aldo informó el pasado domingo que seguía sometiéndose a estudios y que aún no había un diagnóstico; sin embargo, en un video de Edén Dorantes, que circula en redes sociales, se observa a Aldo platicando con la periodista Maxine Woodside, quien lo cuestiona sobre su salud.

Aldo detalló que trae el hígado inflamado al igual que el vaso, y que como padece gota, un tipo de artritis inflamatoria causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones, no pueden darle ciertos medicamentos.

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"Mejor, traigo el hígado muy inflamado, y el vaso también y como me da gota, no me pueden dar medicamentos, un desastre", explicó.

Contó que llegó un momento que no pudieron hacerle más estudios adentro de "La casa" y por ello tomó la decisión de salir.

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Recordó que llevaba 10 días dentro del reality sintiéndose muy mal, por lo que tras los resultados de ciertos estudios, la doctora habló con él y fue Aldo quien tomó la decisión de salir para poder continuar con lo necesario para mejorar su estado de salud.

"Me hicieron estudios ahí, ultrasonidos, pero cuando salieron los resultados la doctora dijo que 'su vaso está muy crecido, tengo que hacerle tomografías y no se pueden hacer dentro de La casa'", recordó.

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Rendón, quien siempre mostró una sonrisa dentro del reality, y habló lo mínimo sobre su malestar, admitió que ya no podía más, y que ahora, fuera del reality sí ha mejorado y se encuentra en espera del diagnóstico.

"Yo ya no podía; ya me siento mejor, todavía no hay un diagnóstico".

La cuarta temporada de "La casa de los famosos México" suma ya dos salidas voluntarias, la de Aldo Rendón y la de Gala Montes, quien apenas ingresó al reality el pasado domingo.

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