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La alcaldía Coyoacán realizará la Exhibición de Talleres y Kermés "Se armó el merequetengue", un evento cultural y recreativo abierto al público con actividades artísticas y de convivencia.
¿Cuándo se llevará a cabo la kermes en Coyoacán?
A través de sus redes sociales, la demarcación invitó a las y los habitantes a asistir a la actividad, el próximo jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas en el Centro de Iniciación Artística Frida, ubicado en la calle Anenecuilco, entre Tehuixtla y Coacalco, en la colonia Popular Emiliano Zapata.
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Durante la jornada, las y los asistentes podrán conocer los trabajos realizados en los distintos talleres que se imparten, además de disfrutar de una kermés con diversas actividades para toda la familia.
La entrada será libre, por lo que la demarcación invitó a la ciudadanía a participar en este evento.
LL
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