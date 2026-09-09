La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha el portal de estadística judicial https://www2.scjn.gob.mx/EstadisticaJudicial/, mediante el cual los ciudadanos podrán dar seguimiento al desempaño del máximo tribunal del país con información verificable, trazable y generada desde los sistemas institucionales.

Se trata de una novedosa herramienta que comenzó a operar con un primer conjunto de indicadores y se fortalecerá de manera progresiva mediante la incorporación de nueva información y funcionalidades, conforme avance la consolidación del sistema institucional de información estadística, indicó la Corte.

Señaló que la generación de información estadística se sustentaba en procesos manuales, registros separados y metodologías distintas entre las áreas, lo que daba lugar a procesos dispersos, funciones duplicadas y controles limitados, orientados únicamente a la elaboración de reportes institucionales.

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“Durante años, la Suprema Corte no pudo responder preguntas básicas con precisión: ¿cuántos asuntos tiene? ¿cuánto tarda en resolverlos? Los datos se capturaban a mano, sin un sistema de control único, y la estadística se generaba para tener algo que publicar, no para reflejar la realidad”, afirmó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en mensaje en una red social.

Eso, añadió el togado, quedó atrás con el nuevo portal de estadística judicial, donde ahora cualquier persona puede consultar de forma clara y actualizada lo que hace el Alto Tribunal.

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“Quienes nos eligieron tienen derecho a vigilar nuestro trabajo. Rendir cuentas es parte indispensable de una justicia real y verdadera”, expresó.

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La Suprema Corte de Justicia refirió que la implementación de este portal es resultado de un año de trabajo dedicado a revisar, ordenar y homologar la manera en que la institución genera, registra y consolida su información estadística, lo cual implicó conciliar la información histórica de los sistemas y realizar una reingeniería en las metodologías de generación, registro y validación de los datos, con el propósito de que cada cifra publicada cuente con un respaldo verificable y pueda rastrearse desde su origen.

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