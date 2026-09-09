Mundo | 09-09-26 | 12:48 | Actualizada | 09-09-26 | 12:49 |

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que la terminará inmediatamente después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más", declaró el republicano a la prensa antes de abordar su avión con destino a Texas.

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