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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que la guerra en Irán terminará inmediatamente después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.
"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más", declaró el republicano a la prensa antes de abordar su avión con destino a Texas.
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