El presidente Donald Trump dijo que la guerra con Irán es "pan comido" para Estados Unidos, un día después de que el vicepresidente JD Vance afirmara que no describiría el conflicto como una guerra.

"Muchas personas no la llaman una guerra. Yo la llamo un conflicto militar porque para nosotros es de poca monta. No es algo grande. Primero lidiamos con Venezuela y ahora esto", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron por los comentarios de Vance.

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