El diputado federal morenista y exsecretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, fue hallado muerto hoy.

Los reportes policiales indican que el cuerpo del exlíder magisterial fue encontrado en la comunidad La Gloria del municipio de Puente Nacional, una región ubicada entre Xalapa, la capital del estado y el puerto de Veracruz.

Escobar García fue un líder magisterial de la disidencia, posteriormente fue nombrado Secretario de Educación de Veracruz por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien es considerado como su amigo personal.

El político fue duramente criticado al llegar a dicha dependencia, pues se recordó que en su juventud fue striper en su ciudad natal de Córdoba; además recibió constantes señalamientos de presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

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