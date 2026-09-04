Esta mañana se reportó el fallecimiento del diputado morenista Zenyazen Escobar García, quien también se desempeñó como secretario de Educación del exgobernador Cuitláhuac García.

Fue hallado en la comunidad de La Gloria, ubicada en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, con al menos un impacto de arma de fuego.

El diputado Zenyazen Roberto Escobar García tenía 42 años, representaba a la ciudad de Nogales, en Veracruz, y tenía una maestría en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

De 2016 a 2018 fue diputado local en la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz; y de 2018 a 2021 fue secretario de Educación en el gobierno de Veracruz.

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El pasado 28 de mayo, el diputado Zenyazen Escobar retó a golpes al diputado priista Carlos Mancilla, después de que su bancada lo acusara de haber consumido bebidas alcohólicas y pidiera que se le realizara un antidoping.

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Una semana antes, también se vio involucrado en el incendio de un yate, en la zona de la Riviera Veracruzana, entre Boca del Río y Alvarado, que negó que fuera de él; y donde resultaron heridas cuatro mujeres que presuntamente festejaban a bordo.

Dicho acontecimiento derivo en criticas al legislador de Morena, y en redes sociales se publicaron fotografías de su pasado como bailarín “stripper”.

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