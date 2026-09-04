El rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció que los exámenes para ingresar al bachillerato y la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se aplicarán presencialmente, mediante dispositivos electrónicos precargados y en distintas sedes del país y del extranjero.

“En tanto no se cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales, con dispositivos electrónicos precargados como en el examen de control”, informó.

Al recibir el informe final de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1, el rector reconoció las fallas y los errores cometidos durante el concurso de selección a distancia.

“La Universidad y su rector reconocen y asumen las fallas y los errores que pudieron haberse cometido en el concurso de selección a distancia a la licenciatura, circunstancias que llevaron a la implementación del examen de control que permitió dar certeza al proceso de ingreso”, expresó.

UNAM revisará sus procesos de ingreso

Lomelí Vanegas indicó que la Rectoría revisará y modificará la estructura y los procesos de ingreso a la licenciatura, particularmente los relacionados con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE).

También consideró la integración de un comité técnico asesor conformado por especialistas que acompañe la adopción de modelos de evaluación acordes con las mejores prácticas internacionales.

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El rector señaló que la Universidad evaluará los mecanismos para aplicar los exámenes de ingreso al bachillerato y a la licenciatura, con el aprovechamiento de la tecnología y la valoración de la modalidad presencial.

Añadió que las investigaciones iniciadas para deslindar responsabilidades por las irregularidades del proceso continuarán hasta su conclusión. En los próximos días, la UNAM anunciará las medidas para poner en práctica las recomendaciones de la comisión.

¿Qué falló en el examen en línea de la UNAM?

El informe concluyó que el proceso de ingreso a la licenciatura de 2026 presentó falta de planeación y coordinación, así como omisiones y vacíos operativos de validación que se reflejaron en resultados atípicos.

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La convocatoria para el concurso en línea se publicó el 12 de enero de 2026, mientras que el contrato con Territorium Life fue firmado el 23 de marzo. La comisión señaló que la viabilidad del modelo se determinó antes de formalizar la contratación y contar con los anexos técnicos del servicio.

El diseño del examen reprodujo las prácticas utilizadas para integrar las pruebas presenciales e impresas de años anteriores, pero resultó inoperante para una evaluación remota distribuida en 24 turnos durante tres fines de semana.

De acuerdo con la comisión, el esquema no consideró el riesgo de extracción y difusión de los reactivos entre las fechas y turnos de aplicación. Los mecanismos de supervisión tampoco fueron suficientes para detectar todos los comportamientos indebidos establecidos en la convocatoria.

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El navegador utilizado limitaba las actividades dentro de la computadora principal, pero no permitía controlar el entorno físico, la ayuda de terceras personas, la consulta de materiales, el uso de otros dispositivos, el apoyo mediante audio o la coordinación previa entre aspirantes.

La comisión aclaró que estos riesgos no pueden atribuirse directamente a una persona sin evidencia forense suficiente y sin respetar el debido proceso.

Crisis fue multicausal

El análisis estadístico mostró que la distribución global de aciertos de 2026 se desplazó hacia valores más altos, aumentó la mediana y se concentraron más casos entre los puntajes superiores.

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La comisión precisó que esos patrones permiten documentar cambios y medir su magnitud, pero no prueban conductas individuales ni identifican una causa única.

Por ello, calificó la crisis como multicausal y señaló que no es posible determinar el peso de posibles conductas indebidas, fallas en el diseño del procedimiento, cambios legítimos en la preparación de los aspirantes o una mayor familiaridad con las herramientas digitales.

La aplicación del examen de control presencial fue recomendada como un mecanismo común de verificación ante la incertidumbre, para garantizar la igualdad de trato y evitar inclusiones o exclusiones ilegítimas.

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¿Qué recomienda la Comisión?

La Comisión Técnica recomendó no volver a utilizar el examen remoto mientras la Universidad no cuente con un modelo operativo, robusto y seguro.

Mientras se alcanzan esas condiciones, consideró que la modalidad presencial mediante computadoras es la que mejor cumple los requisitos de seguridad. También propuso instalar sedes en distintas regiones de México y en otros países.

Entre sus recomendaciones se encuentran:

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* Crear una instancia responsable de todo el proceso de ingreso, desde el diseño y la construcción del examen hasta su aplicación, calificación y entrega de resultados.

* Integrar un comité técnico asesor con especialistas nacionales e internacionales que acompañe permanentemente el proceso.

* Involucrar oportunamente a las áreas tecnológicas de la Universidad.

* Enriquecer el banco de reactivos y cumplir los protocolos de validación y piloteo.

* Revisar las convocatorias para prever las situaciones detectadas en 2026.

* Analizar la aplicación de consecuencias para quienes incumplan las disposiciones, incluida la cancelación del examen cuando se acrediten conductas ilícitas.

Lomelí Vanegas sostuvo que a la Universidad le corresponde ser autocrítica, reconocer los problemas y buscar soluciones inmediatas y transparentes ante la sociedad.

“La Rectoría refrenda que la ética y la equidad son valores esenciales de la vida universitaria y elementos fundamentales que deben regir el comportamiento de todos quienes integramos la comunidad universitaria, comenzando por sus autoridades”, subrayó.

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