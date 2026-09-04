Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar. Los Soundcore Sport X20 de Anker aparecen con descuento del 24% y combinan características que normalmente se buscan en unos audífonos deportivos: buen ajuste, resistencia al agua, cancelación de ruido y una batería de larga duración.

La propuesta de estos audífonos está especialmente dirigida a quienes no quieren estar acomodando constantemente los auriculares mientras entrenan. Su diseño incorpora ganchos ajustables y extensibles que giran hasta 30 grados y pueden extenderse 4 milímetros, permitiendo modificar la posición para conseguir un ajuste más seguro.

¿Por qué vale la pena comprar los audífonos inalámbricos Soundcore by Anker Sport?

Uno de los principales motivos para considerar los Sport X20 es precisamente su diseño. A diferencia de unos audífonos inalámbricos convencionales que simplemente se colocan dentro del oído, este modelo cuenta con ganchos que rodean la oreja, ayudando a mantenerlos en su lugar durante movimientos constantes.

Esto puede ser especialmente útil para actividades como correr, levantar pesas, andar en bicicleta o entrenamientos de alta intensidad, donde unos audífonos tradicionales pueden moverse o incluso caerse.

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Además, los ganchos pueden ajustarse para encontrar una posición más cómoda, algo que permite personalizar el agarre de acuerdo con cada usuario.

Cancelación de ruido para concentrarte en tu entrenamiento

Otro de sus grandes atractivos es la cancelación activa de ruido (ANC). Esta tecnología puede ayudar a reducir sonidos externos y hacer que la música, los podcasts o los audiolibros se perciban con mayor claridad.

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Para quienes entrenan en gimnasios concurridos, esta función puede resultar particularmente interesante, pues ayuda a disminuir el ruido ambiental provocado por máquinas, conversaciones y otras personas.

Los Sport X20 también cuentan con un modo de sonido ambiental, de acuerdo con las características de la línea, lo que permite tener mayor conciencia del entorno cuando sea necesario.

Hasta 48 horas de reproducción

La autonomía es otro punto fuerte. Los Soundcore Sport X20 ofrecen hasta 48 horas de reproducción, considerando la energía disponible con su estuche de carga. Esto permite utilizarlos durante varios entrenamientos sin tener que preocuparse constantemente por conectarlos a la corriente.

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La duración real puede variar dependiendo de factores como el volumen y el uso de la cancelación de ruido, pero contar con una batería de larga duración es una ventaja importante para quienes utilizan audífonos diariamente.