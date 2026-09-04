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La compañía estadounidense Tetris negó este viernes haber participado en la creación de un videojuego lanzado por la Casa Blanca para construir un muro fronterizo que emula la mecánica de su popular juego, y advirtió de posibles acciones legales.
"Tetris Company no participó en la creación de 'Build the Wall' ('Construye el muro'). Por cierto: nos tomamos muy en serio las infracciones de derechos de autor", afirmó la empresa en redes sociales.
La compañía, con sede en Hawái y Nevada, agregó que cree "en el poder de unir a la gente, no de dividirla" y envió un mensaje de "amor" a sus seguidores en todo el mundo.
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El pronunciamiento de Tetris se produce tras el lanzamiento, el jueves, por parte de la Casa Blanca, de la página web 'Arcade', que reúne cinco videojuegos de estética retro inspirados en algunas de las políticas promovidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Entre ellos figura 'Build the Wall', una versión inspirada en Tetris en la que el jugador debe levantar un muro para "proteger la frontera de la horda que se aproxima", según la descripción oficial.
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La plataforma también incluye 'Rio Run', basado en la mecánica del tradicional juego 'Snake' ('Serpiente'), que propone patrullar la frontera a lo largo del río Grande y detener a personas que intentan cruzar.
La Casa Blanca explicó al portal The Washington Examiner que la iniciativa busca "trasladar la agenda de Trump a un formato interactivo" y que pretende "contar la historia de sus logros" de una manera que conecte con los estadounidenses.
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dmm/bmc
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