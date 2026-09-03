En X, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un video promocional de varios videojuegos con temáticas relacionadas con las políticas migratorias, de ahorro y de alimentación escolar de la administración de Donald Trump.

Durante los primeros minutos del video se observa un diseño inspirado en la imagen de la desarrolladora japonesa de videojuegos SEGA, aunque las letras fueron cambiadas por MAGA (Make America Great Again).

Sin embargo, no es el único video: hasta el momento de la redacción de esta nota se habían contabilizado al menos cinco publicaciones más que promocionan el “Trump Arcade”.

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Las publicaciones incluyen un enlace que dirige al menú principal de los juegos, alojados en el sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos.

Una vez dentro, los usuarios pueden iniciar una partida en cualquiera de los cinco videojuegos disponibles. El sitio también señala que próximamente incorporará más juegos.

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¿Qué juegos se pueden encontrar en el “Trump Arcade”?

Entre los juegos más reconocidos se puede visualizar el clásico de los años ochenta, Tetris. El cual pretende simular la construcción del muro fronterizo con México.

También hay una versión de Snake, el clásico juego en el que una serpiente crece conforme come. En esta adaptación, el personaje es sustituido por un personaje que representa a Tom Homan, zar fronterizo, para reunir a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el río Grande en la frontera con México, y deportarlas.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE - PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

En Flappy Bill, un águila transporta un proyecto de ley a través del complejo de monumentos National Mall.

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Igualmente se encuentra el juego "ordena el almuerzo escolar para que Estados Unidos se vuelva más saludable", que consiste en golpear con los puños de un boxeador los alimentos que no están dentro de la dieta saludable de los estudiantes.

Por último, se encuentra el de "Llena las Cuentas Trump de tus hijos" en el que el jugador debe atrapar con una canasta varios objetos relacionados con el ahorro de dinero, con el fin de aumentar el puntaje equivalente a "dinero".

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El juego representa las acciones tomadas por la administración del gobierno para promover las cuentas de ahorro para que las y los menores de edad puedan contar con educación superior.

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