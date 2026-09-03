La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto al director general del Metro, Adrián Rubalcava, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, develó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1762, en el marco del 57.º aniversario del Metro.

En redes sociales, la Mandataria capitalina detalló que el sorteo se realizará el domingo 27 de septiembre, y que el Metro es el programa social más importante para la Ciudad de México debido al subsidio en el costo del pasaje.

“Nuestro Metro es el bien público más importante que tenemos. Todos los días nuestro querido Metro traslada a 4 millones de personas. Es un gran reconocimiento (billete) a lo que el Metro significa a la ciudad y al país”, comentó.

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“Hemos invertido 48 mil mdp para mejorarlo, darle mantenimiento y convertirlo en el Metro más barato del mundo, para que puedas comprar un boleto de 5 pesos; para el Gobierno cuesta 13 pesos. Este subsidio es muy importante y es el programa social más importante para la ciudad”, agregó.

Develan billete de la Lotería por el 57 aniversario del Metro. Foto: especial

El billete de lotería, que presenta un tren NM22, estará a la venta en los expendios tradicionales o con los loteros, y será sorteado el domingo 27 de septiembre.

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Además, el billete es de colección para los fanáticos del Metro, que habitualmente están pendientes de la memoria gráfica de este medio de movilidad.

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También reconoce la historia del Metro y, especialmente, el compromiso de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

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“En ese marco, las y los trabajadores del Metro expresan agradecimiento a la Lotería Nacional, y cada uno de quienes hacen posible los sorteos”, expresó el STC en un comunicado.

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