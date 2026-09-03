El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) manifestó su preocupación por la desaparición de su estudiante del programa de Doctorado en Historia, Unidad Peninsular, Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, y exigió a las autoridades realizar una búsqueda inmediata, exhaustiva y con vida.

De acuerdo con el pronunciamiento institucional difundido este jueves por medio de su cuenta de X, Bolívar Guayacundo, de origen ecuatoriano, fue vista por última vez el 26 de agosto de 2026 en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La institución señaló que existe un reporte oficial ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas, identificado con el folio 20260901-004.

Lee también Denuncian destrucción de la selva y contaminación de ríos por construcción del Tren Maya

Ante estos hechos, el CIESAS hizo un llamado a las autoridades capitalinas y federales para que se activen y agoten los protocolos especializados de investigación y búsqueda en vida, con perspectiva de género y conforme a la legislación vigente en materia de desaparición de personas.

🚨Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante del Doctorado en Historia, @ciesaspeninsula, se encuentra en calidad de persona no localizada.

Cualquier información sobre su paradero comunícate a

Comisión de Búsqueda / Fiscalía CDMX: 55 5484 0430

LOCATEL: *0311 o al 55 5658 1111 pic.twitter.com/YV2Dh9bHkY — CIESAS (@ciesas) September 3, 2026

El centro de investigación también informó que, debido a que la familia de la estudiante se encuentra fuera del país, asumirá el acompañamiento solidario y mantendrá la exigencia de que las actuaciones ministeriales se desarrollen con celeridad.

[Publicidad]

Asimismo, convocó a la sociedad civil, a la comunidad académica y a los medios de comunicación a contribuir con la difusión del fotoboletín oficial de búsqueda, con el objetivo de obtener información que permita localizar a la estudiante.

Lee también Caen 4 personas, entre ellos un influencer, relacionados con incendio del CUM de Hermosillo

Agregó que cualquier dato que pueda contribuir a su localización puede proporcionarse a las autoridades correspondientes a través de los siguientes números:

[Publicidad]

Comisión de Búsqueda / Fiscalía CDMX: 55 5484 0430

LOCATEL: *0311 o 55 5658 1111

Finalmente, el CIESAS reiteró su exigencia para que Jenny Kalindy sea localizada con vida y pueda regresar de manera pronta y segura.

[Publicidad]

Comunicado Público 📢 | Información sobre Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante del programa de Doctorado en Historia (@ciesaspeninsula), quien se encuentra en calidad de persona desaparecida. pic.twitter.com/MSkCuOwm3u — CIESAS (@ciesas) September 3, 2026

mahc