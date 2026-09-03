Jiutepec, Mor. - La gobernadora Margarita González Saravia inició la distribución de tarjetas del programa Pase Olin en las instalaciones de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), beneficio que alcanzará a 13 mil 428 estudiantes de nivel superior en la entidad.

El esquema asignará un apoyo de mil 040 pesos bimestrales durante los periodos septiembre-octubre y noviembre-diciembre mediante un monedero electrónico destinado a cubrir gastos de traslado.

La entrega del subsidio abarca a jóvenes matriculados en instituciones públicas de los 36 municipios de la entidad, comenzando con mil 389 alumnos de la Upemor, donde también se dio apertura oficial al ciclo escolar 2026-2027.

El beneficio que alcanzará a 13 mil 428 estudiantes de nivel superior en la entidad. 03/09/2026. | Foto: Especial.

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El calendario de distribución continuará el 4 de septiembre en los campus Zacatepec y Cuautla del Tecnológico Nacional de México, para posteriormente cubrir la sede Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) los días 7, 8 y 9 de septiembre.

En la reactivación del programa participaron el titular del Impajoven, Rodrigo Heredia del Orbe; la secretaria de Educación estatal, Karla Aline Herrera Alonso, y el rector de la Upemor, Jorge Morales Barud.

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JACL