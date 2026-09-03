La mañana avanzó fría afuera del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”, pero la espera de los reporteros que permanecían en el lugar se hizo cada vez más larga. Luis de Llano debía cumplir una de las órdenes de arresto dictadas en su contra, pero a las 9:13 horas seguía dentro.

El productor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por el incumplimiento de una sentencia en el caso de Sasha Sokol.

Mientras dentro del centro de sanciones se esperaba que concluyera el procedimiento de las 15 horas, afuera aguardaba Francisco, hijo de Luis de Llano, quien permaneció durante la madrugada en el lugar con la esperanza de poder ver a su padre.

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Frente a los medios, Francisco habló sobre el productor y defendió la imagen que tiene de él como padre.

“Nada personal. Es un caballero, un gran ser humano y un gran papá, una gran persona”, describió.

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La camioneta que transportaba al abogado de Luis de Llano entre las 8 y 10 de la mañana dio varias vueltas alrededor del Centro de Sanciones, aparentemente en un intento por evitar a la prensa. Finalmente, el abogado se negó a ofrecer entrevistas, pero si dio unos cuantos detalles

¿Por qué Luis de Llano no había sido liberado?

Una de las órdenes de arresto contempla 15 horas. Ese periodo ya había transcurrido cuando el reloj marcó las 9:13 horas, pero Luis de Llano continuaba dentro de “San Fernando”.

En un acercamiento con la prensa su defensa explicó que además de cumplir las horas de arresto debía permanecer más tiempo porque todavía faltaban algunos requisitos para hacer efectiva su salida.

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El actuario debía completar diversos trámites administrativos, entre ellos la colocación de los sellos correspondientes y la entrega de documentos necesarios para ejecutar la orden de libertad.

Pero el procedimiento no termina ahí. Luis de Llano también enfrenta una segunda orden de arresto de 15 horas, por lo que ambas medidas pueden acumularse y alcanzar un total de 30 horas, de acuerdo con lo señalado por su defensa.

Así, la pregunta que permanece afuera de “San Fernando” es cuándo podrá abandonar finalmente el lugar.

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El caso Sasha Sokol

El arresto tiene su origen en la sentencia del proceso civil que Sasha Sokol inició contra el productor por daño moral.

La historia se remonta a la década de los 80. Cuando Sasha tenía 14 años y Luis de Llano 39 cuando ambos se conocieron. Ella formaba parte de Timbiriche y él trabajaba como productor en Televisa. Con el tiempo, aquella relación profesional derivó en un vínculo sentimental mientras la cantante todavía era menor de edad.

En marzo de 2022, Sokol hizo público su señalamiento contra De Llano después de que el productor hablara sobre aquella relación en una entrevista con Yordi Rosado. La cantante cuestionó que lo ocurrido hubiera sido presentado como un romance y sostuvo que existió una relación de poder, además de señalar que fue víctima de abuso sexual durante su adolescencia.

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El caso llegó a los tribunales y la resolución judicial confirmó la responsabilidad de Luis de Llano por daño moral. Entre las medidas que debía cumplir se encontraba ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol y publicar la síntesis de la sentencia. Al no cumplir con estas disposiciones, fueron emitidas las órdenes de arresto que llevaron al productor hasta “San Fernando”.

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