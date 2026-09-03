Tras 26 años de enfrentar las secuelas de un ataque con ácido y 87 cirugías, María Consuelo Córdoba volvió a contar su historia y habló con Caracol Radio sobre las dificultades que atraviesa para continuar su recuperación y las razones por las que nuevamente contempla la eutanasia.

¿Cómo ocurrió el ataque a María Consuelo?

El hecho ocurrió después de que Córdoba llegara del departamento del Chocó junto con quien entonces era su esposo. Una noche, el hombre entró a la vivienda gritando que lo habían atracado mientras llevaba una botella de aguardiente en sus manos. Sin embargo, el líquido que contenía resultó ser ácido.

Córdoba recordó que salió de la casa hacia el primer piso, donde estaba el hombre, quien le lanzó el contenido de la botella directamente al rostro. En ese momento, ella no sabía qué sustancia le había arrojado.

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"Yo que voy saliendo de ahí, de la casa, al primer piso donde él estaba parado. Llegó y me tiró toda esa botella de ácido. Yo no sabía que era ácido; yo pensé que era aguardiente. Me la tiró en la cara. Cuando me tiró eso en la cara y me fue absorbiendo, me empezó a arder; yo salí corriendo para la pila de agua que quedaba en el primer piso. Y él salió corriendo", relató.

El propietario de la vivienda la llevó al Hospital Meissen, donde recibió suero y morfina para atender las quemaduras y controlar el dolor.

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Después fue trasladada a la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, donde permaneció internada durante dos años sin familiares ni conocidos. Los médicos del centro asistencial hicieron una colecta para ayudarla a conseguir una habitación cercana al hospital.

Durante ese periodo, Córdoba colaboraba con el cuidado de los niños y comenzó a realizar rifas como una manera de obtener recursos.

María Consuelo Córdoba relata que se quedó sin rostro. (03/09/26) Foto: El Tiempo

Ha enfrentado 87 cirugías para reconstruir su rostro

Las consecuencias de las lesiones marcaron un largo proceso de rehabilitación. Durante años, Córdoba tuvo que asimilar la transformación de su rostro y continuar con las intervenciones recomendadas por los médicos.

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En los 26 años transcurridos desde el ataque, ha sido sometida a 87 cirugías destinadas a reconstruir su rostro y atender algunas de las dificultades ocasionadas por las lesiones. Entre ellas está la afectación de su respiración.

"Me dieron consejitos, pues a seguir con las operaciones. A seguir con las que podamos hacer aquí, porque yo quedé sin nariz, sin boca, sin mentón, sin nada", manifestó en diálogo con Caracol Radio.

¿Por qué María Consuelo no puede continuar con sus cirugías reconstructivas?

Después de las intervenciones realizadas en el Hospital Simón Bolívar, Córdoba aseguró que le comunicaron que ya no podían ofrecerle nuevas cirugías dentro del proceso que había recibido. Las alternativas pendientes, según explicó, corresponden a procedimientos plásticos cuyo costo no puede asumir.

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"Ya en el hospital me dijeron: aquí ya no te puedes hacer cirugía porque ya te hicimos todo. Las que faltan son plásticas. Y las plásticas cuestan dinero, y yo de dónde", contó.

Afirma que nunca ha recibido ayudas del Gobierno

Para obtener ingresos, Córdoba actualmente pide dinero en diferentes puntos de Bogotá, entre ellos las plazas de mercado de Abasto, Restrepo y Paloquemao. También acudía a TransMilenio, pero dejó de hacerlo ante la cantidad de personas que realizan actividades similares en el sistema.

"Porque ya ahora como hay tanta competencia, que se montan en invidentes, se montan muchos, se montan señoras con niños, señoras a vender bolsas. Entonces ya yo estoy quemada. Me montó el TransMilenio y ya no hablo. Me quedo tranquila y no hablo", explicó.

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María Consuelo Córdoba contempla la eutanasia tras su ataque con ácido hace 26 años (03/09/2026). Foto: Captura de pantalla de CityTv

La mujer también señaló que desde hace dos años dejó de recibir un bono de alimentos y afirmó que nunca ha visto ayudas del Gobierno, ni mediante subsidios ni con el medicamento que necesita. Además, mencionó que tiene problemas de anemia.

María Consuelo tiene autorización para la eutanasia desde hace cuatro años

Frente al trágico caso de María Consuelo, Capital Salud reiteró su acompañamiento para la paciente y aseguró que "va a garantizar su atención".

"Frente a las afirmaciones difundidas recientemente, la Entidad Promotora de Salud (EPS) estableció comunicación directa con la usuaria para conocer de primera mano su situación y verificar la información", se lee en el documento oficial.

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En ese contexto, la entidad aclaró que la mujer víctima de ataque con ácido "desde hace cuatro años cuenta con la autorización para el procedimiento de la eutanasia".

"Se precisa que actualmente no se encuentra a la espera de una autorización para acceder al procedimiento (...) la decisión hace parte de su voluntad y del ejercicio de su derecho a morir dignamente", sostuvo la EPS.

En medio del proceso, Capital Salud también reiteró que acompañará la decisión final que María Consuelo, de "manera libre y autónoma", determine tomar.

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Seguido de ello, la EPS también explicó que la paciente ha recibido múltiples atenciones, entre ellas las intervenciones quirúrgicas, "como parte del manejo de las condiciones derivadas de las lesiones que sufrió" en su rostro.

"Se continuará acompañando a María Consuelo con respeto, humanidad y dignidad (...) se estará disponible para atender todo aquello que requiera en materia de salud", detalló el documento.

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“Ya son 26 años con el rostro así”: María Consuelo pide ayuda

Los últimos años de María Consuelo Córdoba, proveniente de Chocó, no han sido nada fáciles. Día a día busca ayuda económica mientras camina por las calles de Bogotá, llevando puesta una máscara artesanal para proteger su rostro de la exposición del sol y también, con unos tubos en su nariz para facilitar su respiración.

"La máscara la uso a diario las 24 horas porque tengo la cara muy cicatrizada", contó.

Las condiciones de su salud no son las mejores y, además, según su testimonio entregado a Citytv, de la Casa Editorial EL TIEMPO, señaló que tampoco ha recibido todas las cirugías para la completa reconstrucción de su rostro.

"Lo que le pido al mundo entero es que ya son 26 años con el rostro así y la máscara, que me ayuden para que mi vida sea mejor", expresó al citado medio.

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