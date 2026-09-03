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Mérida, Yuc. - Dos incendios, uno en una torre comercial y otro en un lote baldío, movilizaron este jueves a los cuerpos de emergencia en la ciudad de Mérida.
Alrededor del mediodía, se registró un incendio en la Torre Orión Business Hub, ubicada sobre el Periférico Norte de Mérida.
Decenas de empleados fueron desalojados de manera preventiva mientras elementos de la SSP y del Cuerpo de Bomberos atendían la emergencia y controlaban el fuego.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué originó el incidente ni la magnitud de los daños, aunque personas que salieron del edificio señalaron que el mal uso de un horno de microondas pudo causar el siniestro.
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Fuego amenaza comercio
Posteriormente, se reportó un incendio en un lote baldío al poniente de la ciudad de Mérida, cerca de Plaza Las Américas, que amenazaba a un establecimiento comercial.
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Al arribar al sitio, agentes y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmaron que el fuego se originó en el predio abandonado, ubicado en la parte posterior del comercio llamado “Modatelas”, lo que representaba un riesgo para la tienda.
Gracias a la rápida intervención de los bomberos, cuya estación se encuentra a una cuadra del lugar, las llamas fueron controladas en cuestión de minutos, evitando que se extendieran hacia los negocios aledaños.
Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni daños materiales en los establecimientos cercanos.
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JACL/cr
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