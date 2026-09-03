La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la unidad para defender la patria ante amenazas arancelarias “y de algún otro tema” por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y reiteró que mientras esté al frente del Poder Ejecutivo, siempre defenderá la soberanía nacional.

“Cuando se trata de defender a la patria, todas y todos debemos estar unidos. Y ese ha sido un acierto en estos dos años: apelar siempre al pueblo. Cuando hay una amenaza de arancel o de algún otro tema, hemos siempre buscado el diálogo, porque así debe ser. Pero también basados en nuestra historia, en la lucha del pueblo de México, siempre vamos a defender la soberanía nacional. Y mientras sea presidenta, que quede muy claro: la soberanía no se negocia”, afirmó.

En territorio gobernado por el priísta Esteban Villegas Villarreal, la mandataria federal declaró que actualmente, el pueblo mexicano sigue luchando por independencia, soberanía, justicia social, libertad y democracia.

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“Y aún con años y presidentes que traicionaron a su pueblo, hoy nos reivindicamos y siempre lo haremos como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó esta noche durante la presentación del informe “Honestidad y resultados en Durango”.

Hace repaso de historia de México

Desde la Velaria de la Feria Nacional Francisco Villa, Sheinbaum Pardo comentó que siempre es importante recordar la historia, por lo que repasó acontecimientos desde la lucha de la Independencia, así como otros intentos de intervencionismo por parte de España, Francia y el propio Estados Unidos, cuando se perdió parte del territorio nacional.

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“Cuando se habla de independencia y de abolir la esclavitud, se habla de construir un país independiente, entonces de la corona española. Pero se habla también de libertad y se habla también de justicia social, es decir, desde los primeros momentos de la independencia, México y su pueblo han luchado por independencia, libertad y justicia social”, aseguró al destacar Los Sentimientos de la Nación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Durango el 03 de septiembre de 2026, para la presentación del informe "Honestidad y Resultados". Foto: Presidencia de México

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“Morelos habla en ese documento de la soberanía y habla también de que hay que moderar la opulencia y la diligencia. Es decir, desde el primer momento de la lucha por la independencia, nuestro pueblo ha luchado por independencia, soberanía, por libertad y por justicia social”, reiteró.

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Como parte de su gira presidencial tras presentar su Segundo Informe de Gobierno el martes pasado, la titular del ejecutivo federal indicó que desde la llegada del duranguense Guadalupe Victoria a la presidencia, se estableció un principio más en la historia nacional: “la democracia, México no quiere monarcas, quiere un país democrático, justo, libre, independiente y soberano”, señaló.

Al recordar el periodo del Porfiriato, reconoció al pueblo que se levantó en armas con figuras como Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata: “México es un país extraordinario con una historia única, con un pueblo guerrero que nunca se vence y nunca se arrodilla”, refrendó.

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Abuchean a Esteban Villegas

Al dar la bienvenida a la presidenta de México, el gobernador de la entidad, Esteban Villegas Villarreal, fue recibido con abucheos e insultos por parte de los asistentes del informe.

“Lo que necesitamos en Durango y en todo México es apoyar con todo a quien hoy es la primer presidenta de México en la historia, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Bienvenida, presidenta a Durango, Durango es su casa, en Durango se le quiere, se le respeta y en Durango siempre se va a tratar bien.

“Presidenta, en Durango estamos orgullosos de usted y aquí en Durango como en todo el país ha hecho varias cosas que han ensaltado mucho, sobre todo en varios temas, pero en Durango somos complementarios. Aquí en Durango no competimos con el gobierno Federal. Lo que queremos es ser complementarios siempre con su gobierno”, mencionó el mandatario estatal.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Durango el 03 de septiembre de 2026, para la presentación del informe "Honestidad y Resultados". Foto: Presidencia de México

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A pesar del rechazo de los duranguenses, Villegas Villareal respaldó a Claudia Sheinbaum y aseguró que se trabaja en beneficio del estado sin importar las diferencias entre Morena y el PRI.

“Así complementamos y les llegan a todos sin colores, sin partidos, sin distintos, porque México es más grande que cualquier color. Durango es más grande que cualquier partido. Y usted, presidenta, requiere de todo nuestro apoyo y de todo nuestro respaldo”, expresó el priísta.

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Ante sus palabras, la presidenta de México respondió: “Trabajamos muy bien aquí en Durango. Yo quiero agradecerle al gobernador porque la verdad, todas las obras, los programas que tiene el gobierno federal, no solamente no hemos tenido ningún problema en Durango, sino al contrario. Mucha colaboración, muchas gracias, gobernador”, dijo.

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