Entre 2020 y 2023, Carlos Ulloa, director general de Birmex, compró de contado dos departamentos por un valor total de 22.4 millones de pesos.

En su declaración patrimonial, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX detalla que en 2020 adquirió de contado un departamento con un valor de 7.4 millones de pesos y dos años después compró, nuevamente de contado, otro departamento con un valor de 15 millones de pesos.

Lo anterior significa que para la compra de su segundo departamento Carlos Ulloa debió tener ingresos mensuales por arriba de 400 mil pesos para poder completar el valor del inmueble, sin gastar ni un peso en alimentación, vivienda, ropa y transporte.

Fuente: Elaboración propia

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Sin embargo, destaca que en estos tres años, el salario más alto de los cargos que tuvo en este periodo fue de hasta 100 mil pesos mensuales netos.

Además, destaca que, con base en movimientos migratorios, el titular de Birmex registró 19 entradas y salidas del país entre abril de 2022 y abril de este año a Nueva York y Miami, en EU; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia.

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Carlos Ulloa fue designado como director de Birmex en abril de 2025 tras la fallida y cancelada compra consolidada de medicamentos luego de identificarse un sobreprecio de 13 mil millones de pesos.

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Departamentos millonarios

En su Declaración Patrimonial, Carlos Ulloa reportó que el 24 de febrero de 2020, cuando fungía como secretario particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, compró de contado un departamento de 123 metros por un monto total de 7 millones 450 mil pesos.

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Tres años después, el 11 de diciembre de 2023, ya como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, Carlos Ulloa compró otro departamento, también de contado, por la cantidad de 15 millones de pesos.

Sin embargo, destaca que este nuevo departamento es el doble de grande del primero, pues es un inmueble de 236 metros, de los cuales 181 metros son de construcción. En ambos casos, no se detalló el nombre de la empresa o particular que vendió al funcionario estos departamentos.

El funcionario se hizo de ambos departamentos con pagos al contado, de acuerdo con su declaración patrimonial.

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Un millón de pesos en joyas heredadas

En su Declaración Patrimonial, que se encuentra disponible en el portal de Declaranet, Carlos Ulloa reportó que el 12 de mayo de 2019 recibió como herencia “joyas de alto valor” con un valor de un millón de pesos, pero sin detallar de quién fueron heredadas.

Indicó que un año antes, el 17 de marzo de 2018, compró de contado muebles y accesorios de casa por 1.5 millones de pesos.

El director de Birmex reportó cuatro cuentas bancarias —dos cuentas de cheques, una de nómina y una de inversión—, todas en el banco Santander, pero evitó dar los montos económicos de cada una de ellas.

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También reportó tener dos tarjetas de crédito, en una de las cuales mantiene un adeudo de sólo 13 mil 51 pesos.

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Traslados internacionales

Además, el titular de Birmex registró 19 movimientos migratorios entre abril de 2022 y abril de este año a Nueva York y Miami, en EU; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia, entre otros destinos.

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El 17 de octubre de 2025, Carlos Ulloa abordó un vuelo de Aeromexico con destino a Londres. Un mes después se reporta que voló por Copa Airlines a Panamá, Panamá.

El 4 de diciembre de 2024, el titular de Birmex tomó un vuelo de Aeromexico rumbo a Miami, de donde regresó dos días después. Antes, el 14 de julio tomó un vuelo en la misma aerolínea hacia Madrid.

Viajó el 25 de diciembre y regresó el 2 de enero de 2024.

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También, el 11 de diciembre de 2023 salió del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) rumbo a la ciudad de Roma, Italia, destino del cual regresó una semana después, el 19 de diciembre.

El 21 de abril de 2022 se reporta otra salida de Carlos Ulloa en un vuelo de Viva Aerobus rumbo a Nueva York. Un mes después, tomó el vuelo 681 de Aeromexico con dirección a Montreal, Canadá.

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