El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, anunció la celebración de Asambleas Informativas en todo México, en las que contrastarán el Segundo Informe de Gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con datos duros y cifras oficiales.

La diputada albiazul, Genoveva Huerta, explicó que las asambleas se llevarán a cabo en las 31 capitales y la Ciudad de México: "Para decirle a la gente que Claudia Sheinbaum y Morena no les cumplieron en estos ocho años de Gobierno de López Obrador”.

“Claudia Sheinbaum no tiene nada que informar en este segundo año o más bien, en el octavo año de López Obrador. Vamos a decir muy claro en inversión extranjera fue reinversión, más no inversión nueva; los capitales extranjeros ya no ven a México con la solidez y con la atracción que podría haber tenido en otros momentos”, declaró.

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Aseguró que lo anterior se debe a la inseguridad y la falta de Estado Derecho "por los niveles tan altos de corrupción de Morena".

“Y lo que tampoco te menciona Claudia en su Segundo Informe es el fracaso que tiene en la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá", agregó.

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"El bienestar no baja a las calles"

Por su parte el diputado Ernesto Sánchez señaló que 'el bienestar' que presume la Presidenta no baja a las calles ni a las familias.

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"Le vendieron a la gente que los grandes proyectos del sureste —Tren Maya, Dos Bocas, Corredor Interoceánico— serían el motor de la transformación, y hoy la realidad es que hubo gasto sin desarrollo, no se tradujeron en empleos formales, ni en salarios que alcancen, ni en seguridad, ni en Estado de Derecho. Presumir promedios nacionales sirve para esconder que es precisamente en el sur donde más duele la informalidad y la pobreza; una cifra en el pizarrón de Palacio no cambia lo que vive una familia en Chiapas, en Oaxaca o en Guerrero. Por eso, México no necesita un mejor relato, necesita un mejor gobierno."

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Afirmó que el gobierno mexicano no se atreve a reconocer que la economía la sostienen, en buena parte, nuestros paisanos con las remesas que envían desde el extranjero.

"Mientras el mismo gobierno recorta los consulados que deberían protegerlos y trata a la diáspora como mexicanos de segunda. A eso se suma la falta de certeza en la revisión del Tratado con Estados Unidos y Canadá, que ahuyenta justo la inversión nueva que pudo haber llegado al sur. Como legislador de territorio reto a cualquiera del oficialismo a poner los datos sobre la mesa, para que sea la gente —y no el informe— quien juzgue", aseveró.

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Daniel Chimal García, diputado federal de Partido Acción Nacional, resaltó que en materia de economía: México creció apenas 0.8% en 2025. Un trimestre favorable no borra la debilidad del crecimiento anual ni demuestra prosperidad generalizada.

En inversión extranjera: en el primer semestre de 2026 llegaron 34 mil 968 millones de dólares, pero 88.5% fue reinversión de utilidades y solamente 7.8% nuevas inversiones. Reinvertir es positivo; presentarlo todo como nuevas fábricas es engañoso.

Acerca del empleo: en el segundo trimestre de 2026, 55.1% de la población ocupada trabajaba en la informalidad. Aproximadamente 83% del aumento neto anual de la ocupación fue informal. Bajo desempleo no equivale a empleo con derechos.

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En salarios: el mínimo general aumentó 26.6% nominal entre 2024 y 2026. Es un avance, pero no significa que todos los trabajadores recibieran ese incremento. La recuperación real de 154% que se presume corresponde al periodo iniciado en 2018.

Además, detalló el legislador, la pobreza laboral fue de 31.9% en el segundo trimestre de 2026, menor al 35.1% de un año antes, pero superior al 30.7% del trimestre previo. En zonas rurales alcanzó 44.7%. Reconocer avances no elimina las brechas.

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