Este 1° de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su segundo informe de gobierno, el cual será entregado por la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la Cámara de Diputados.

Frente a su gabinete, la mandataria federal destacó los avances en las megaobras como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Interoceánico, en su primeros dos años y negó una fractura en el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación (4T).

"Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública, que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad", dijo.

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Ademas, Sheinbaum recordó la política de austeridad, aplicada desde la administración del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). "Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los funcionarios públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad", comentó.

Mira aquí la transmisión

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🚨 Llega Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, a la Cámara de Diputados con el objetivo de hacer entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.#VIDEO: Enrique Gómez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/b1lPP4XkxF — El Universal (@El_Universal_Mx) September 1, 2026

Nación 04:34 PM Rosa Icela Rodríguez llega a la Cámara de Diputados La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llega a la Cámara de Diputados para entregar el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



Nación 04:22 PM Ricardo Monreal pide a coordinadores priístas mantener orden Ante el ingreso de megáfonos a la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, habló con los coordinadores priistas, Alejandro Moreno y Rubén Moreira, para pedirles que mantengan el orden durante la ceremonia de entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Me he comunicado con Rubén Moreira y también con el senador Alejandro Moreno para intentar mantener una asamblea respetuosa, racional, de nivel, esperamos lograrlo", dijo.



Megáfonos ingresados a la Cámara de Diputados por el diputado del PRI Humberto Hambriz. Foto: Especial

Nación 04:16 PM Diputado priísta mete 40 megáfonos a la Cámara de Diputados El diputado del PRI Humberto Ambriz ingresó 40 megáfonos a la Cámara de Diputados, con el fin de que su grupo parlamentario proteste durante la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual encabezará la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Nación 03:32 PM ¿A qué hora será la entrega del informe en el Congreso? Hoy, a las 17:00 horas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará al Congreso de la Unión el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.



Nación 03:29 PM Sheinbaum presenta su informe de gobierno La presidenta Sheinbaum presentó su segundo informe de gobierno frente a 300 invitados.

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bmc